Для подрыва понадобилось всего 2 ракеты: чем могли ударить по мостам в Чонгаре

В оккупированном Чонгаре в Херсонской области утром 22 июня произошли прилеты по 2 автомобильным мостам. Журналисты предполагают, что для удара по этим мостовым переходам понадобилось всего 2 ракеты.

В издании также отметили, что в Чонгарских мостах пробито не только дорожное полотно. Повреждение получила и опора основного автомобильного моста через пролив.

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Мосты могли повредить с помощью 2 ракет

Журналисты отметили, что зафиксировали повреждение как нового моста, движение по которому приостановлено, так и старого, хотя и выведенного из эксплуатации, но резервного перехода. Это удалось сделать с помощью имеющихся фото и видео, которые были распространены в сети.



В оккупированном Чонгаре разрушили 2 моста / Фото из российских телеграм-каналов

В медиа подчеркнули, что по одних фото "очень опрометчиво" делать выводы о реальном состоянии конструкции. Несмотря на это, они заметили, что обнаженная арматура опоры в мосту свидетельствует о значительных последствиях удара.

Издание также напомнило, что мосты в Чонгаре не единственные, которые соединяют Крым с материковой частью Украины, ведь есть еще суходильное сообщение через Перекоп и Армянск в оккупированном полуострове. Однако журналисты отметили, что даже временное разрушение мостов через Чонгарский пролив имеет большое значение.

Чем могли ударить по чонгарским мостам

Журналисты утверждают, что удар нанесли с помощью крылатых ракет Storm Shadow. Их предположение основывается на фото обломков ракет, которые оккупанты распространили в сети.



Чонгарские мосты могли повредить ракеты Storm Shadow / Фото Defense Express

В издании предположили, что разрушения мостов в Чонгаре могут походить на повреждения Антоновского моста на Херсонской области. Напоследок заметили, что такие удары должны быть систематическими, чтобы полностью вывести мосты в Чонгаре из эксплуатации, усложнив тыловое обеспечение россиянам.

Что произошло с мостами в Чонгаре

Российские пропагандисты утром 22 июня сообщили о попадание по нескольким мостам между Херсонской областью и временно оккупированным полуостровом Разрушения получили и 2 чонгарских моста.

Мосты пробиты в двух местах, там образовались рытвины и дыры. Повреждено также и дорожное покрытие одного из мостовых переходов.

Оккупанты также предположили, что по мостам могли ударить ракетами Storm Shadow. В частности, они выложили фото якобы обломков этих ракет.

Storm Shadow имеют 450-килограммовую боевую часть, состоящую из двух отдельных частей: кумулятивной для пробития препятствия, а также осколочно-фугасной, которая влетает уже в поврежденное отверстие. Это позволяет обеспечить точность и действенность удара.