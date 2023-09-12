В Чорткове пенсионерка отдала мошеннику все сохранения, чтобы военкомат трогал ее внука
Источник:Полиция Тернопольской области
Жительница Тернопольщины отдала мошеннику все свои обеспечения, чтобы ее внука не мобилизовали в ряды Вооруженных Сил. Сумма "выкупа" достигла более 65 тысяч гривен.
Женщина поняла, что ее обманули, когда преступник перестал выходить на связь. Правоохранители быстро его обнаружили.
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Сосед обещал "все решить"
В Чорткове, что в Тернопольской области женщина заплатила злоумышленнику якобы за помощь в уклонении от мобилизации для ее внука. Женщина разговорилась с мужчиной, который пришел арендовать квартиру у соседей и поделилась опасениями по поводу вероятной призова. Преступник заверил женщину, что за определенную сумму может помочь решить проблему.
Женщина сразу отдала мужчине все свои сбережения – 1700 долларов и 3000 гривен. Однако после этого злоумышленник перестал выходить на связь и жительница райцентра поняла, что ее обманули. Она обратилась в местную полицию.
Правоохранители недолго искали подозреваемого. Им оказался житель Николаевщины, ранее судимый за имущественные преступления. Несколько лет назад он обманул двух жителей Чорткова, взяв у них задатки за квартиру и земельный участок, которых действительно не продавал. Сумма ущерба тогда достигла 40 тысяч гривен.
Злоумышленник во время прошедшего нарушения избегал досудебного расследования, поэтому его объявили в розыск. Следователь принял решение принудительно направить мужчину в суд. Теперь же его будут судить за мошенничество, совершенное повторно.
Попытки уклониться от мобилизации
- На Волыни парень не явился в ТЦК после вручения повестки, потому что якобы пас коров. Он искренне раскаялся в преступлении, поэтому суд назначил ему наказание в виде испытательного срока на один год.
- Житель Тернопольской области пытался избежать мобилизации, аргументируя это страхом. Решение суда таки избавило его от службы, но его теперь ожидает тюремный срок.
- В Николаевской области психбольница продавала справки о негодности в военную службу. За сумму в 1,5 тысячи долларов уклонистам вносили в медицинскую карту данные о психическом заболевании.