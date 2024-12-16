Рискует ли Молдова остаться без света: правительство отреагировало на панические слухи

С понедельника, 16 декабря, в Молдове действует чрезвычайное положение из-за возможных проблем с транспортировкой российского газа. На фоне этого распространились слухи, что со вторника страна останется без электроснабжения.

Фейк об отсутствии электроснабжения опровергает правительство Молдовы в своем телеграм-канале Prima Sursă, сообщает 24 Канал.

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Жителей призвали экономно потреблять электроэнергию

В социальных сетях распространяется ложная информация о том, что с 17 декабря в Молдове не будет электроэнергии. Это неправда,

– говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что страна обеспечена электроэнергией, а власть прилагает усилия для сохранения стабильного снабжения.

Граждан также призвали рационально потреблять электроэнергию и доверять информации из официальных источников.

Ранее 24 Канал сообщал, что Молдова получает российский газ через Украину, которая не планирует продолжать транзитный контракт с "Газпромом" после его завершения 31 декабря. Это создает риски для Молдовы, учитывая ее тесные связи с Приднестровьем.

Правительство Молдовы предупреждало, что прекращение поставок в Приднестровье может вызвать гуманитарный кризис и создать угрозы для стабильности энергосистемы.

В Приднестровье расположена электростанция, работающая на российском газе. Она является ключевой опорой непризнанного региона и обеспечивает большую часть электроэнергии для подконтрольных Молдове территорий.