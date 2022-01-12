Чрезвычайные возможности, – в Силах теробороны объяснили закон о национальном сопротивлении
Источник:24 канал
С начала 2022 года вступил в действие Закон о национальном сопротивлении. На его основе уже создали уникальный и самостоятельный род Вооруженных сил Украины.
Об этом в эфире 24 канала сообщил командующий Сил территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин. Он отметил, что тероборона подчиняется непосредственно главнокомандующему Вооруженных сил Украины.
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Для чего приняли закон
"Закон об основах национального сопротивления дает потрясающие возможности для развертывания серьезной системы территориальной обороны в Украине", – подчеркнул военный.
По его словам, сейчас формируют командование сил территориальной обороны, которое будет дислоцироваться в Киеве вместе с подразделениями обеспечения. Кроме того, создают региональные управления, которые будут дислоцироваться в:
- Ровно;
- Днепре;
- Львове;
- Одессе.
Сколько военнослужащих в теробороне
Как отметил Галушкин, общая численность сил территориальной обороны, как и определено законом, составит 10 тысяч военнослужащих. Они будут проходить службу в штате мирного времени.
При батальоне и бригаде будет закрепляться определенное количество военнослужащих, которые способны обеспечить быстрое развертывание сил территориальной обороны до полного штата военного времени.
Он подчеркнул, что на 10 тысяч военнослужащих теробороны закрепят резерв в несколько десятков тысяч защитников. В то же время силы территориальной обороны ВСУ обеспечат их оружием, снаряжением и будут готовить к выполнению задач.
Когда укомплектуют штат
По словам военного, сейчас формируют 25 бригад территориальной обороны в каждой области. В то же время количество батальонов будет зависеть от количества районов.
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"В кратчайшие сроки мы укомплектуем наши воинские части в штат мирного времени не менее, чем на 70%. До конца февраля 2022 года уже получим этот показатель", – сообщил Галушкин.
Галушкин рассказал об особенностях закона о национальном сопротивлении: смотрите видео
Силы территориальной обороны: что известно
С 1 января 2022 года вступил в действие Закон "Об основах национального сопротивления". Он предусматривает привлечение граждан Украины к защите своего государства.
В то же время президент Владимир Зеленский назначил командующим Сил территориальной обороны Юрия Галушкина. Он опытный боевой генерал, участник миротворческой операции в Косово и был вовлечен в антитеррористическую операцию на территории Донецкой и Луганской областей.
В Минобороны уже сообщили, кого будут привлекать к территориальной обороне. Прежде всего речь идет о тех, кто прошел военную службу.