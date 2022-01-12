Чрезвычайные возможности, – в Силах теробороны объяснили закон о национальном сопротивлении

С начала 2022 года вступил в действие Закон о национальном сопротивлении. На его основе уже создали уникальный и самостоятельный род Вооруженных сил Украины.

Об этом в эфире 24 канала сообщил командующий Сил территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин. Он отметил, что тероборона подчиняется непосредственно главнокомандующему Вооруженных сил Украины.

К теме Украинцев мотивируют вступать в тероборону, чтобы подорвать боевой дух России

Для чего приняли закон

"Закон об основах национального сопротивления дает потрясающие возможности для развертывания серьезной системы территориальной обороны в Украине", – подчеркнул военный.

По его словам, сейчас формируют командование сил территориальной обороны, которое будет дислоцироваться в Киеве вместе с подразделениями обеспечения. Кроме того, создают региональные управления, которые будут дислоцироваться в:

Ровно;

Днепре;

Львове;

Одессе.

Сколько военнослужащих в теробороне

В состав региональных управлений будут входить бригады и отдельные батальоны.

Как отметил Галушкин, общая численность сил территориальной обороны, как и определено законом, составит 10 тысяч военнослужащих. Они будут проходить службу в штате мирного времени.

При батальоне и бригаде будет закрепляться определенное количество военнослужащих, которые способны обеспечить быстрое развертывание сил территориальной обороны до полного штата военного времени. Юрий Галушкин Командующий Сил территориальной обороны ВСУ

Он подчеркнул, что на 10 тысяч военнослужащих теробороны закрепят резерв в несколько десятков тысяч защитников. В то же время силы территориальной обороны ВСУ обеспечат их оружием, снаряжением и будут готовить к выполнению задач.

Когда укомплектуют штат

По словам военного, сейчас формируют 25 бригад территориальной обороны в каждой области. В то же время количество батальонов будет зависеть от количества районов.

Читайте также Его интересуют кратчайшие сроки, – Галушкин рассказал, какие задачи поставил ему Зеленский

"В кратчайшие сроки мы укомплектуем наши воинские части в штат мирного времени не менее, чем на 70%. До конца февраля 2022 года уже получим этот показатель", – сообщил Галушкин.

Галушкин рассказал об особенностях закона о национальном сопротивлении: смотрите видео

Силы территориальной обороны: что известно

С 1 января 2022 года вступил в действие Закон "Об основах национального сопротивления". Он предусматривает привлечение граждан Украины к защите своего государства.

В то же время президент Владимир Зеленский назначил командующим Сил территориальной обороны Юрия Галушкина. Он опытный боевой генерал, участник миротворческой операции в Косово и был вовлечен в антитеррористическую операцию на территории Донецкой и Луганской областей.

В Минобороны уже сообщили, кого будут привлекать к территориальной обороне. Прежде всего речь идет о тех, кто прошел военную службу.