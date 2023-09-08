Очень плохо заметно, – Евлаш подробно объяснил, как россияне минируют фронт

На Востоке интенсивность минирования противника очень высокая. Оккупанты используют такую же тактику, что и на Юге – полностью минируют все возможные направления, на которых возможны активные боевые действия ВСУ.

Об этом 24 Каналу рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш, отметив, что россияне применяют мобильные группы, которые оперативно выезжают на направление и минируют в течение 5 – 6 минут.

Обратите внимание Штурм и продвижение на Юге Бахмута: карта боевых действий по состоянию на 8 сентября

Как происходит минирование

От окопов на передней линии россияне устанавливают разного типа инженерные заграждения, например, колючая проволока. Затем идет противотанковое минное поле на расстоянии до 1,5 километра, чтобы танки и тяжелая бронированная техника не смогла подъехать близко. За ними противотанковые рвы, шириной до 3 метров и глубиной до 2,5 метров. Далее устанавливают еще одно минное поле и инженерные заграждения типа "зубы дракона" и т.д.

Кроме этого, россияне используют дистанционное минирование. В частности, благодаря разным артиллерийским боеприпасам, которые действуют как кассетные снаряды и хаотично разбрасываются вокруг точки поражения.

Их очень плохо заметно и невозможно проследить. Если, например, минные и противотанковые поля наносятся на карту, то это можно снять только проходя специальной техникой,

– отметил Евлаш.

Враг минирует мосты, балки, овраги, лесополосы, посадки, дороги, вероятные места, куда могут идти наши бойцы. Российские захватчики эффективно применяют разные растяжки.

Как и что россияне минируют на Востоке Украины: смотрите видео

Безжалостная тактика врага

У нас есть отечественная и западная спецтехника, разряжающая минно-взрывные заграждения. При правильном планировании и применении техники можно эффективно преодолевать минные поля противника.

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.

"Мы это все фиксируем, видим и знаем. Наши защитники имеют опыт и знают как проходить. Жизнь и здоровье наших защитников это первое и самое главное, что у нас есть. Мы не можем позволить себе тактику, которую использует враг, безжалостно бросающий на мины тысячи оккупантов", – добавил начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ.

Успехи контрнаступления: последние новости