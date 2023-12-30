Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, заметив, что цивилизованный мир наконец-то должен начать сильнее поддерживать Украину и нанести Путину решающее поражение.
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Чего ждать от 2024 года
Как подчеркнул Гудков, Запад не может позволить России победить. Ведь в этом случае последствия будут катастрофическими. И многие страны будут чувствовать их еще на протяжении многих лет. Поэтому нужно еще сильнее поддерживать Украину, чтобы наконец нанести поражение оккупантам.
Думаю, что 2024 год будет эпохальным в истории человечества. Должны понимать, если Россия победит, то последствия будут ужасающими. Никаких сил и ресурсов не хватит, что их преодолеть. Поэтому думаю, что мир будет помогать Украине завершить войну в 2024 году. Нужно достичь решающего преимущества,
– сказал Гудков.
Если Запад включится еще сильнее, можно ожидать положительных результатов на фронте. Увеличение военной помощи ударит по российским оккупантам.
Мой личный прогноз. Думаю, что 2024 может стать в последний год серьезных боевых действий. Надеюсь, что все закончится победой Украины и поражением Путина. И, возможно, началом коллапса путинского режима,
– заметил Гудков.
Война в Украине: коротко
- Китайские СМИ сообщили детали встречи Си Цзиньпина с Владимиром Путиным в Москве, которая прошла в марте 2023 года. Тогда тот якобы заверил главу Китая, что будет воевать в Украине не менее 5 лет и одержит победу.
- За почти 2 года полномасштабной войны Россия уже потеряла более 358 тысяч личного состава. За 29 декабря эта цифра выросла еще на 750 единиц. Также украинские военные уничтожили 5969 танков, 11053 боевых бронированных машин, 8434 артиллерийских систем, 939 реактивных систем залпового огня, 329 самолетов, 324 вертолета.
- Оккупанты жалуются, что украинские военные "за 35 секунд" уничтожили военную колонну россиян. Случилось это под Синьковкой.