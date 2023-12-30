Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков, зауваживши, що цивілізований світ нарешті має сильніше підтримувати Україну та завдати Путіну вирішальної поразки.
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Чого очікувати від 2024 року
Як наголосив Гудков, Захід не може дозволити Росії перемогти. Адже у цьому випадку наслідки будуть катастрофічними. І багато країн відчуватимуть їх упродовж багатьох років. Тому потрібно ще сильніше підтримувати Україну, аби нарешті завдати поразки окупантам.
Думаю, що 2024 рік буде епохальним в історії людства. Маємо розуміти, якщо Росія переможе, то наслідки будуть жахливими. Ніяких сил та ресурсів не вистачить, що їх подолати. Тому, думаю, що світ буде допомагати Україні завершити війну у 2024 році. Потрібно досягти вирішальної переваги,
– сказав Гудков.
Якщо Захід увімкнеться ще сильніше, то можна очікувати позитивних результатів на фронті. Збільшення військової допомоги вдарить по російських окупантах.
Мій особистий прогноз. Думаю, що 2024 рік може стати останнім роком серйозних бойових дій. Сподіваюся, що все закінчиться перемогою України та поразкою Путіна. І, можливо, початком колапсу путінського режиму,
– зауважив Гудков.
Війна в Україні: коротко
- Китайські ЗМІ повідомили деталі зустрічі Сі Цзіньпіна з Владіміром Путіним у Москві, яка відбулася у березні 2023 року. Тоді той буцімто запевнив главу Китаю, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років і здобуде перемогу.
- За майже 2 роки повномасштабної війни Росія вже втратила понад 358 тисяч особового складу. За 29 грудня ця цифра зросла ще на 750 одиниць. Також українські військові знищили 5969 танків, 11053 бойових броньованих машин, 8434 артилерійських систем, 939 реактивних систем залпового вогню, 329 літаків, 324 гелікоптери тощо.
- Окупанти скаржаться, що українські військові "за 35 секунд" знищили військову колону росіян. Сталося це під Синьківкою.