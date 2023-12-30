Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков, зауваживши, що цивілізований світ нарешті має сильніше підтримувати Україну та завдати Путіну вирішальної поразки.

Дивіться також Боротьба за життя триває․ Як Україна пережила 2023 і що на нас може чекати у 2024

Чого очікувати від 2024 року

Як наголосив Гудков, Захід не може дозволити Росії перемогти. Адже у цьому випадку наслідки будуть катастрофічними. І багато країн відчуватимуть їх упродовж багатьох років. Тому потрібно ще сильніше підтримувати Україну, аби нарешті завдати поразки окупантам.

Думаю, що 2024 рік буде епохальним в історії людства. Маємо розуміти, якщо Росія переможе, то наслідки будуть жахливими. Ніяких сил та ресурсів не вистачить, що їх подолати. Тому, думаю, що світ буде допомагати Україні завершити війну у 2024 році. Потрібно досягти вирішальної переваги,

– сказав Гудков.

Якщо Захід увімкнеться ще сильніше, то можна очікувати позитивних результатів на фронті. Збільшення військової допомоги вдарить по російських окупантах.

Мій особистий прогноз. Думаю, що 2024 рік може стати останнім роком серйозних бойових дій. Сподіваюся, що все закінчиться перемогою України та поразкою Путіна. І, можливо, початком колапсу путінського режиму,

– зауважив Гудков.

Війна в Україні: коротко