"Катастрофа хуже войны во Вьетнаме": Джонсон назвал последствия в случае захвата Киева Путиным

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что если Путину удастся захватить Киев, то это станет огромной катастрофой для американских лидеров. Экс-премьер добавил, что это будет хуже, чем война во Вьетнаме.

Москва не оставляет попыток хотя бы как-то продвинуться в своих наступательных действиях, чтобы захватить как можно больше нашей земли. Однако Борис Джонсон убежден, что с точки зрения оперативной совместимости Украина сейчас выглядит "очень неплохо".

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"Ситуация мрачная"

Экс-премьер Великобритании говорит, что "молится", чтобы члены от Республиканской партии в Конгрессе США прекратили оттягивать и блокировать помощь нашему государству, которая предусматривает предоставление финансирования в размере около 60 миллиардов долларов.

По его словам, по состоянию на сейчас из-за таких споров республиканцев и демократов фиксируется "мрачная ситуация" и "ужасная задержка". Он также предупредил, что конечной целью Путина является захват Киева, потому что он хочет взять под контроль всю страну.

Если это произойдет, я думаю, это будет абсолютной катастрофой для Запада, катастрофой для Америки и для любой концепции американского лидерства,

– сказал Джонсон.

По его мнению, если диктатор захватит Киев, "это будет катастрофа хуже Вьетнама", поскольку это также будет поражением Североатлантического альянса, которое после 75 лет успеха впервые может потерпеть неудачу в европейской войне.

В частности, он заявил, что хаотическое отступление Запада из Афганистана в 2021 году "будет ничем по сравнению с победой России в Украине".

Джонсон тайно летал в Венесуэлу: обсуждал войну в Украине

The Sunday Times сообщало, что в начале марта бывший премьер Великобритании Борис Джонсон и действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро тайно встретились в Каракасе.

Издание отмечает, что Борис Джонсон прибыл в Каракас на частном самолете, которым вылетел на отдых в Доминиканскую Республику вместе с семьей.

Детали встречи доподлинно неизвестны, однако, по информации издания, основным вопросом была война России против Украины. Якобы Борис Джонсон обеспокоен сближением России и Венесуэлы и пытается убедить Мадуро не помогать Путину.

Великобритания не признает легитимности Николаса Мадуро, однако Джонсон во время своего премьерства выступал за нормализацию отношений с Венесуэлой.