Москва не полишає спроб хоча б якось просунутися у своїх наступальних діях, аби захопити якомога більше нашої землі. Однак Борис Джонсон переконаний, що з погляду оперативної сумісності Україна зараз виглядає "дуже непогано".

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"Ситуація похмура"

Експрем'єр Великої Британії каже, що "молиться", аби члени від Республіканської партії в Конгресі США припинили відтягувати та блокувати допомогу нашій державі, яка передбачає надання фінансування у розмірі близько 60 мільярдів доларів.

За його словами, станом на зараз через такі суперечки республіканців та демократів фіксується "похмура ситуація" та "жахлива затримка". Він також попередив, що кінцевою метою Путіна є захоплення Києва, тому що він хоче взяти під контроль усю країну.

Якщо це станеться, я думаю, це буде абсолютною катастрофою для Заходу, катастрофою для Америки й для будь-якої концепції американського лідерства,

– сказав Джонсон.

На його думку, якщо диктатор захопить Київ, "це буде катастрофа гірша за В'єтнам", оскільки це також буде поразкою Північноатлантичного альянсу, яке після 75 років успіху вперше може зазнати невдачі в європейській війні.

Зокрема, він заявив, що хаотичний відступ Заходу з Афганістану 2021 року "буде нічим порівняно з перемогою Росії в Україні".

Джонсон таємно літав до Венесуели: обговорював війну в Україні

The Sunday Times повідомляло, що на початку березня колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон та чинний президент Венесуели Ніколас Мадуро таємно зустрілися у Каракасі.

Видання зазначає, що Борис Джонсон прибув до Каракаса на приватному літаку, яким вилетів на відпочинок до Домініканської Республіки разом із сім'єю.

Деталі зустрічі достеменно невідомі, однак, за інформацією видання, основним питанням була війна Росії проти України. Нібито Борис Джонсон стурбований зближенням Росії та Венесуели й намагається переконати Мадуро не допомагати Путіну.

Велика Британія не визнає легітимності Ніколаса Мадуро, однак Джонсон під час свого прем'єрства виступав за нормалізацію відносин із Венесуелою.