Водночас Джонсон переконаний, що Путін цілком може напасти на країни НАТО. Він стверджує, що такого розвитку подій в жодному разі не можна виключати.

Дивіться також Яка позиція Трампа щодо Путіна: Борис Джонсон відверто відповів

Існує замкнене коло

Як зазначив колишній прем'єр-міністр Великої Британії, однією із головних проблем станом на зараз полягає у тому, що Україна не може легко вступити до Північноатлантичного альянсу.

Отже, існує замкнене коло, і вам потрібно його розірвати. Потрібно знайти спосіб розпочати процес вступу України,

– заявив він.

За його словами, це критично необхідно зробити навіть якщо кордони не є стабільними, а в країні триває війна.

Борис Джонсон переконаний, що з погляду оперативної сумісності Україна зараз виглядає "дуже непогано". Українці використовують багато озброєнь, сумісних з НАТО.

Він зауважив, що є надзвичайно сильним та практичним питанням стосовно ймовірності вступу нашої держави до Альянсу.

Вступ України до НАТО: останні новини