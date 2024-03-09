Водночас Джонсон переконаний, що Путін цілком може напасти на країни НАТО. Він стверджує, що такого розвитку подій в жодному разі не можна виключати.
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Існує замкнене коло
Як зазначив колишній прем'єр-міністр Великої Британії, однією із головних проблем станом на зараз полягає у тому, що Україна не може легко вступити до Північноатлантичного альянсу.
Отже, існує замкнене коло, і вам потрібно його розірвати. Потрібно знайти спосіб розпочати процес вступу України,
– заявив він.
За його словами, це критично необхідно зробити навіть якщо кордони не є стабільними, а в країні триває війна.
Борис Джонсон переконаний, що з погляду оперативної сумісності Україна зараз виглядає "дуже непогано". Українці використовують багато озброєнь, сумісних з НАТО.
Він зауважив, що є надзвичайно сильним та практичним питанням стосовно ймовірності вступу нашої держави до Альянсу.
Вступ України до НАТО: останні новини
- Представник Держдепу Даніел Сайзек заявив, що Україна стане членом НАТО вже, мабуть, після війни. Зараз пріоритетом є надання допомоги для захисту, а не запрошення в Альянс.
- Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що Україна стане частиною Північноатлантичного альянсу, проте наразі не можна сказати, коли саме це станеться.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг 24 лютого зробив заяву про членство нашої держави в Північноатлантичному Альянсі. За його словами, вступ країни до Альянсу вже питання не "якщо", а питання часу.
- Водночас прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що буде блокувати членство України в Північноатлантичному Альянсі. За його словами, це означатиме початок Третьої світової війни.
- Однак голова Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що Україна перебуває значно ближче до родини Північноатлантичного Альянсу, вперше за всю історію незалежності.
- Раніше Дуда повідомляв, що членство нашої держави в Північноатлантичному альянсі до закінчення війни є неможливим. Втім, польський президент вірить, що розпочати процедуру вступу можна було б навіть на поточному етапі.