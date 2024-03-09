В то же время Джонсон убежден, что Путин вполне может напасть на страны НАТО. Он утверждает, что такого развития событий ни в коем случае нельзя исключать.
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Существует замкнутый круг
Как отметил бывший премьер-министр Великобритании, одной из главных проблем по состоянию на сейчас заключается в том, что Украина не может легко вступить в Североатлантический альянс.
Итак, существует замкнутый круг, и вам нужно его разорвать. Нужно найти способ начать процесс вступления Украины,
– заявил он.
По его словам, это критически необходимо сделать даже если границы не являются стабильными, а в стране идет война.
Борис Джонсон убежден, что с точки зрения оперативной совместимости Украина сейчас выглядит "очень неплохо". Украинцы используют много вооружений, совместимых с НАТО.
Он отметил, что является чрезвычайно сильным и практическим вопросом относительно вероятности вступления нашего государства в Альянс.
Вступление Украины в НАТО: последние новости
- Представитель Госдепа Даниэл Сайзек заявил, что Украина станет членом НАТО уже, видимо, после войны. Сейчас приоритетом является оказание помощи для защиты, а не приглашение в Альянс.
- Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане заявил, что Украина станет частью Североатлантического альянса, однако пока нельзя сказать, когда именно это произойдет.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг 24 февраля сделал заявление о членстве нашего государства в Североатлантическом Альянсе. По его словам, вступление страны в Альянс уже вопрос не "если", а вопрос времени.
- В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что будет блокировать членство Украины в Североатлантическом Альянсе. По его словам, это будет означать начало Третьей мировой войны.
- Однако председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Украина находится значительно ближе к семье Североатлантического Альянса, впервые за всю историю независимости.
- Ранее Дуда сообщал, что членство нашего государства в Североатлантическом альянсе до окончания войны является невозможным. Впрочем, польский президент верит, что начать процедуру вступления можно было бы даже на текущем этапе.