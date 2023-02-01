Если скоро не закончить агрессию России, война станет мировой, – политолог

Мир практически находится на пороге Третьей мировой войны. Однако этот сценарий можно отсрочить или вообще упразднить, если быстро закончить агрессию России.

Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Олег Саакян. Свои проблемы решает и Израиль, а "хлопок" в Иране это предупреждение от США.

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Взрывы в Иране – новый эпизод глобального противостояния

Саакян рассказал, что взрывы в Иране – это новый эпизод глобального противостояния. Если мир пойдет по швам, там, где тонко, там и порвется. В Украине это только один из эпизодов. В случае если не удается быстро закончить российско-украинскую войну украинской победой, то фактически она становится прологом в глобальную войну.

Чем дольше она длится, тем больше она разбалансирует мировую систему и соответственно тем больше будет точек напряжения. Чем длиннее будет эта агония, тогда мы просто можем перейти в горячую Третью мировую сразу. Если Украина побеждает эффективно и убедительно, то это либо откладывает войну, либо останавливает этот сценарий,

– отметил политолог.

Он добавил, что тогда мир будет более готов, диктатура будет слабее и нужно сделать целый ряд выводов по российско-украинской войне. Это фактически может быть прививкой для мировой системы, чтобы сделать выводы, модернизировать ее и сделать актуальной для сегодняшних вызовов и угроз.

"По скорости принятия решений, по технологиям, по определенным решениям, механизмам. Например, тот же "Рамштайн" – это уже элемент будущего устройства. Он сейчас создался как определенный транзитный механизм для того, чтобы компенсировать слабости существующей системы", – заметил Саакян.

По его словам, в частности, и для ситуаций, когда на демократическое государство напала ядерная диктатура для того, чтобы перекроить границы и вообще победить в Украине саму идею демократии, возможность демократического развития, идею современных ценностей и показать, что система права является импотентной, недееспособной .

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Наказание для России

Как отметил Саакян, в России любят говорить, что "им ничево за это не будит". Посмотрим, но по трибуналу уже все движется достаточно активно. Сейчас ЕСПЧ вынес свое промежуточное решение. То есть, там клещи вокруг России также сужаются.

В этом разрезе ясно, что Израиль предупреждает для себя угрозы завтрашнего дня. Они давно бы хотели это сделать, но сдерживающим фактором были США. Но с момента, когда Иран начал помогать России, они фактически сплелись в союзе, и на коллективном Западе решили немного больше закрыть глаза на механизмы, которыми действует Израиль,

– подчеркнул политолог.

Он продолжил, что Израиль не подтверждает и не опровергает своего участия в этих операциях по ограничению военного потенциала и развитию ядерной программы Ирана.

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