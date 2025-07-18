Сейчас все против Путина: может ли диктатор остановить войну в ближайшее время

Европа активизировалась, отрабатывает совместные масштабные проекты для усиления обороноспособности. Однако вряд ли это испугало российского диктатора. Конечно, объективная реальность – против Путина, но он редко когда с ней считался.

Об этом в эфире 24 Канала отметил аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Евгений Костогрызов, добавив, что если бы российский диктатор принимал во внимание реалии, то полномасштабной войны России против Украины не произошло бы.

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Чего не хочет допустить Путин?

Пока Россия может усиливать со своей стороны экономическую мобилизацию, соскребать из российских регионов контрактников, которые будут идти воевать против Украины, до тех пор, по убеждению Костогрызова, глава Кремля не будет пытаться остановиться. По его словам, Путин слишком надменный для этого.

Если эта война закончится для него не тем, что можно продать как победу для своего народа, то это будет концом если не его режима, то всех его геополитических амбиций,

– уверен аналитик.

Глава Кремля этого не хочет допустить, поэтому, по мнению Костогризова, он не будет сейчас учитывать объективную реальность. Это хуже для него, но пока что приносит проблемы не только России, но и Украине и другим странам мира.

Отметим, что публицист, правозащитник Марк Фейгин озвучил, чего больше всего боятся сейчас в Кремле на фоне того, что президент США Трамп изменил свою риторику и проявил готовность поддерживать Украину, передавая ей через страны НАТО оружие.