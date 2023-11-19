Какие неприятности нас ждут без денег Дяди Сэма?

Мы не ценим то, что у нас есть, пока мы это не потеряем. Западная финансовая помощь тому яркий пример. И нет, мы еще ее не потеряли.

Уникальная история во время войны

Даже риски того, что из-за предвыборного политиканства в США мы можем не получить денег, заставляют понять и почувствовать, а что было бы без этой беспрецедентной помощи. Помощи, которой нет аналогов в мировой истории.

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Общий объем согласованных сумм, которые Украина получила с начала года, составляет 277 миллиардов долларов. Такого никогда не было. Наличие такой помощи рассматривается как должное. Как и то, что во время войны у нас есть стабильный курс валют, а чёрный рынок не отличается от официального в 100 раз.

Во время войны инфляция в стране снизилась до 5%, то есть ее почти нет, несмотря на стандартные скачки цен на яйца. Несмотря на то, что война идет уже два года, в Украине до сих пор не произошло повышения налогов. Более того, определенное время действовали налоговые льготы. Это нонсенс во время войны, в общем-то.

Как и то, что у нас полные магазины, не только товаров, но и людей, которые покупают эти товары. Это нельзя скидывать на коррупционеров. Нет, коррупционеры – это о покупке премиум авто во время войны, и это тоже есть, а вот супермаркеты наполнены обычными людьми. Чудо или нет, но в телеэфирах постоянно спрашивают экономистов, что там с ростом доходов людей. Во время войны. Во время агрессии сильнейшего врага. Во время оккупации части территории ядерным государством, которое бросается каждый день своими ракетами и "Шахедами".

В Украине ни на день не останавливались социальные выплаты и банковские платежи. Пенсии и стипендии выплачиваются как по часам. Люди, похоже, начали воспринимать такую аномальную ситуацию как подобающую. Забыв, что это чудо. Это уникальная история. Так, вообще-то, не бывает.

В чем состоит план "Б"

Поэтому появление разговоров о плане "Б" от Нацбанка и Минфина всех вдруг застало врасплох. Как так "непопулярные шаги"? Как это? Мы не хотим. Дайте рост пенсий и зарплат. Надо понимать, что пока что все аналитики закладывают план "А". То есть ожидают, что рано или поздно американцы проголосуют за помощь. Поэтому план "Б" – это просто необходимость "по работе". Они должны иметь его. Но что там может быть?

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Со стороны Нацбанка – это, конечно, запуск печатного станка с соответствующими последствиями, которых не избежать в случае чего. То есть, большая инфляция вследствие девальвации гривны. Мы видели это летом 2022 года, пока западная помощь еще не систематизировалась и не поступала ритмично.

Со стороны Минфина – рост налогов, в том числе на потребление. Да-да, говорится об акцизах, НДС, налогах для бизнеса, в том числе и для сидящих на упрощенных схемах не имея на это морального права. Это тоже повышение тарифов до рыночного уровня, ведь платить разницу и перекрывать для всех льготные тарифы денег уже не будет. То есть рост стоимости электроэнергии и отопления. Радикальный рост.

Можно было бы еще поискать деньги на таможне. Но ведь мы с вами взрослые люди и понимаем, что там все равно не найдут, а деньги будут нужны уже. Приятно ли это? Конечно, нет. Хорошо, что это только план "Б" на крайний случай. Но о нем нужно говорить. Чтобы больше ценить то, что у нас есть. Чтобы понять, от чего нас спасают деньги Запада. И чтобы не делать глупости, которая может ослабить нашу поддержку.