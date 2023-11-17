Более того, они, скорее всего, обсуждались, но без веских результатов. Лидеры Китая и США встречались очевидно ради других задач. Каких?

Читайте также От непризнания агрессии России до возвращения украинских детей: эволюция отношений с ЮАР

В чем заключался смысл встречи Си и Байдена

Ответ прозрачен и понятен – снизить уровень напряжения между двумя ведущими государствами современного мира. Очевидно, перспектива начала масштабной войны из-за противостояния вокруг Тайваня очень не нравится ведущим игрокам, внезапно понявшим, что ни к чему не готовы.

Опыт одного соседа Китая показал, что не нужно ничего начинать, если ты не уверен полностью в результате. Китай, очевидно, не уверен. США тоже не уверены. Так что лучше?

Лучше рационализировать противостояние и отложить его военную составляющую. Пока отложить. Теперь Китай будет работать над усилением своих геополитических позиций на Тихом океане. Этим же займутся Штаты. Через несколько лет станет понятно, у кого это получается лучше. Но это, похоже, все-таки будет потом.

Важно Путь Украины в ЕС: как обстоят дела в борьбе с коррупцией?

Желание снижать напряжение, вводить конфликты в рамки и пытаться ими управлять полностью отвечает общей стратегии нынешней администрации Белого Дома. Что это значит для нас? Политика по отношению к нам не изменится. Со стороны Китая тоже. Это не самый плохой вариант, потому что Китай может существенно помогать России, но если Китай думает, что лучше не идти по пути эскалации сейчас, то он не будет здесь ничего педалировать.

Режим Владимира Путина полностью устраивает Китай, и он будет его поддерживать. Это явно не самый лучший, но и не самый плохой вариант. Это та данность, в которой мы живем долго. Не надо думать о каких-то "магических геополитических кнопках" или переделе мира на основе одних переговоров. Всё это работает не так.

Однако один немаловажный момент, о котором нельзя не сказать. Встреча Си и Байдена официально открыла новую эпоху, в которой есть два центра – Китай и США. Все остальные занимают производное положение по отношению к ним. "Наследники СССР" могут забыть, что к ним будут относиться как к самому СССР. "Младший брат" Китая – это максимум их амбиций.