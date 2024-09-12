У Зеленского рассказали, что будет включать план победы Украины

Президент Владимир Зеленский объявил о плане победы Украины, который заставит Россию завершить войну дипломатическим путем. Этот план руководство страны представит ключевым партнерам, в частности Соединенным Штатам Америки в сентябре.

В эксклюзивном интервью 24 Каналу советник председателя ОПУ Михаил Подоляк назвал главные составляющие плана победы Украины. Он отметил, что не будет никакого переговорного процесса, где Россия будет вести себя так, как сегодня. Потому что в таком случае она сядет за стол переговоров с ключевой целью – не проиграть войну.

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Составляющие плана победы

Нет никаких концепций мирных планов, которые может предложить какая-то страна в обход Украины. Как отметил советник председателя ОПУ, есть четкая позиция стороны, на которую напали. План победы Украины – это единственная платформа, через которую будут решаться те или иные задачи.

Никаких мирных формул Бразилии, Китая или других стран не может существовать,

– отметил Подоляк.

В целом план победы включает 4 главных пункта: наступление в Курской области, глобальную безопасность, принуждение России к окончанию войны и стабилизацию украинской экономики. Также в нем математически обоснованы:

цели, которые надо уничтожать, что существенно будет влиять на ресурсные возможности России;

количество российских солдат, которое должно быть ликвидировано, что будет иметь социальные последствия;

территории, по которым должны наносить удары.

Россия понимает силу, поэтому необходимы только инструменты принуждения. Это не то, что Курская операция должна улучшить позиции в начале какого-то мифического переговорного процесса. Нет и не будет никаких кулуарных переговорных процессов с Россией, или Минских подковерных договоренностей,

– сказал советник председателя ОПУ.

По его словам, Россия сядет за стол переговоров и будет более-менее адекватно вести себя только под принуждением. Его можно обеспечить математически обоснованным количеством техники, которую Украина будет эффективно использовать, что доказала Курская операция.

Масштабирование и системность ударов в глубину России будет существенно влиять на восприятие войны социальными слоями в стране-агрессоре. Это будет другого типа давление на путинскую вертикаль, что будет создавать панические настроения.

Напомним, что Зеленский планирует представить этот план президенту США Джо Байдену, кандидатам в президенты Дональду Трампу и Камале Харрис, а также партнерам из "Большой семерки".