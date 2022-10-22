Мне все равно, что дальше будет с Путиным, но одного только мира – недостаточно, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заверил, что ему безразлична дальнейшая судьба российского диктатора Путина. В то же время глава государства убежден, что каждый, кто причастен к войне, будет отвечать за это.

Об этом президент заявил в интервью канадским телеканалам CTV и CBC. Владимир Зеленский также подчеркнул, что одного только мира сейчас недостаточно.

Обратите внимание Иран поставляет России убийства за кровавые деньги, – Зеленский о дронах-камикадзе

Каждый виновный будет отвечать за развязывание войны

Владимир Зеленский подчеркнул, что многие украинцы потеряли своих родных и близких, а также свои дома. Поэтому мира недостаточно и обязана быть ответственность.

Президент также подчеркнул, что люди должны отвечать за свои поступки и это касается и тех, кто развязал эту войну. В том числе и Путина. Зеленский выразил уверенность в том, что каждый, кто причастен к войне, будет отвечать за это. В то же время глава государства отметил, что он пока не знает, как именно все виновные будут отвечать, но убежден, что ответственность никого не обойдет.

Что касается российского диктатора, то Владимир Зеленский довольно четко и лаконично объяснил, что судьба Путина ему совершенно безразлична.

Мне все равно, что будет с ним (Путиным – 24 канал), честно,

– заявил президент.

Стоит отметить, что виновником в войне является не только Владимир Путин, но и многие другие лица того или иного ранга. К примеру, после Второй мировой войны перед Нюрнбергским трибуналом предстал не только Адольф Гитлер. Точнее, Гитлер вообще не предстал перед трибуналом, ведь совершил самоубийство. Такая же участь постигла главного пропагандиста того времени Йозефа Геббельса. В то же время еще более 2 десятков высокопоставленных чиновников нацистской Германии предстали перед судом, 12 из которых получили смертные приговоры.

Тем временем Турция снова выступает за переговоры

21 октября президент Турции Реджеп Эрдоган снова заявил о готовности провести переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. По словам турецкого президента, российский диктатор якобы стал "мягче" и "открытее", поэтому Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с обеими сторонами по этому поводу.

Однако, стоит отметить, что в ответ на объявление об аннексии Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, Владимир Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин. То есть Украина не отказывается от переговоров, но диалог возможен только при смене власти.

Кроме того, по данным российских СМИ, позиционирующих себя как оппозиционные, Путин хочет переговоров лишь для того, чтобы подготовиться к новому наступлению в феврале – марте 2023 года. То есть диктатор стремится к временному перемирию лишь для того, чтобы продолжать войну, а не достичь мира, в котором Кремль совершенно не заинтересован.

Стоит посмотреть – охрана Путина убила мобилизованного: смотрите видео