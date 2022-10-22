Про це президент заявив в інтерв’ю канадським телеканалам CTV та CBC. Володимир Зеленський також наголосив, що лише миру зараз недостатньо.

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Кожен винний відповідатиме за розв'язання війни

Володимир Зеленський наголосив, що чимало українців втратили своїх рідних та близьких та свої домівки. Тому для миру недостатньо і повинна бути відповідальність.

Президент підкреслив, що люди повинні відповідати за свої вчинки й це стосується і тих, хто розв'язав цю війну. Зокрема і Путіна. Зеленський висловив упевненість у тому, що кожен, хто причетний до розв'язання війни, відповідатиме за це. Водночас глава держави зазначив, що він поки не знає, яким чином всі винні відповідатимуть, але переконаний, що відповідальність нікого не омине.

Щодо російського диктатора, то Володимир Зеленський доволі чітко та лаконічно пояснив, що на долю Путіна йому абсолютно байдуже.

Мені все одно, що буде з ним (Путіним – 24 канал), чесно,

– заявив президент.

Варто зазначити, що винуватцем у розв'язанні війни є не тільки Владімір Путін, а й чимало інших осіб того чи іншого рангу. До прикладу, після Другої світової війни перед Нюрнберзьким трибуналом не постав лише Адольф Гітлер. Точніше, Гітлер взагалі не постав перед трибуналом, адже вчинив самогубство. Така ж доля спіткала головного пропагандиста того часу Йозефа Геббельса. Водночас ще понад 2 десятки високопосадовців нацистської Німеччини постали перед судом, 12 з яких отримали смертні вироки.

Тим часом Туреччина знову виступає за переговори

21 жовтня президент Туреччини Реджеп Ердоган знову заявив про готовність провести переговори між Володимиром Зеленським та Владіміром Путіним. За словами турецького президента, російський диктатор нібито став "м'якшим" та "відкритішим", то ж Ердоган планує провести телефонні переговори з обома сторонами щодо цього.

Однак варто відзначити, що у відповідь на оголошення про анексію Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, Володимир Зеленський підписав указ про неможливість проведення переговорів з Росією, поки її очолює Путін. Тобто Україна не відмовляється від перемовин, але діалог можливий лише за умови зміни влади.

Крім того, за даними російських ЗМІ, які позиціонують себе як опозиційні, Путін хоче перемовин лише для того, аби підготуватися до нового наступу в лютому – березні 2023 року. Тобто диктатор прагне тимчасово перемир'я лише для того, аби продовжувати війну, а не досягти миру, у якому Кремль абсолютно не зацікавлений.

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