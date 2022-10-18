Парад суверенитетов и смерть Путина: что ждет Россию после победы Украины

Когда Украине удалось защитить и удержать Киев в начале полномасштабного вторжения, США поверили, что Украина может выиграть войну. Ранее на Западе были твердо убеждены – Киев падет через неделю.

Об этом в интервью для 24 канала рассказал специальный агент военной контрразведки США в отставке Дэвид Дебатто. По его словам, успешная оборона Киева шокировала большинство лидеров Запада.

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"В общем, точкой невозврата стали контрнаступления на Харьковщине и вообще на Востоке Украины. Что означает, что Запад и США решили поставить все на карту. И даже самые большие скептики, которых невозможно было убедить, сейчас говорят – да, Украина победит, а Россия проиграет, и здесь только вопрос времени – как скоро это произойдет, как скоро закончится война», – сказал Дебатто.

Что будет с главой Кремля

Экс-агент военной контрразведки считает, что поражение Кремля будет иметь непредсказуемые геополитические последствия. Как отметил Дебатто, Запад должен быть готов к этому. Военный разделил вероятное развитие событий на 2 части:

Когда Украина победит, то будет современный план Маршалла по восстановлению Украины. Это требует времени и денег.

В России все зависит от того, кто возглавит страну после Путина. Дебатто считает, что лидер Кремля не выживет.

В России изменятся границы

Неизвестно, кто после Путина придет к власти в России. Дебатто сказал, что если будет кто-то еще хуже него, то возникнет проблема для всех.

Если кто-то будет, как Путин, то в России начнется новый парад суверенитетов, когда все меньшинства, угнетенные веками, восстанут. Они чувствуют слабость Кремля, а слабость там есть. А что с этим будет делать Запад и Америка – все будет зависеть от того, насколько мощными будут эти восстания,

– считает Дебатто.

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