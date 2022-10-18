Про це в інтерв'ю для 24 каналу розповів спеціальний агент військової контррозвідки США у відставці Девід Дебатто. За його словами успішна оборона Києва шокувала більшість лідерів Заходу.

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"Загалом точкою неповернення стали контрнаступи на Харківщині та загалом на Сході України. Що означає, що Захід та США вирішили поставити все на карту. І навіть найбільші скептики, яких неможливо було переконати, зараз кажуть – так, Україна переможе, а Росія програє, і тут лише питання часу – як швидко це станеться, як швидко закінчиться війна", – сказав Дебатто.

Що буде з очільником Кремля

Ексагент військової контррозвідки вважає, що поразка Кремля матиме непередбачувані геополітичні наслідки. Як зазначив Дебатто, Захід має бути готовим до цього. Військовий поділив ймовірний розвиток подій на 2 частини:

Коли Україна переможе, то буде сучасний план Маршалла з відбудови України. Це потребує часу та грошей.

У Росії все залежить від того, хто очолить країну після Путіна. Дебатто вважає, що лідер Кремля не виживе.

У Росії зміняться кордони

Невідомо, хто після Путіна прийде до влади у Росії. Дебатто сказав, що коли буде хтось ще гірший за нього, то виникне проблема для всіх.

Якщо хтось буде як Путін, то на Росії почнеться новий парад суверенітетів, коли всі меншості, які були гноблені століттями, повстануть. Вони відчувають слабкість в Кремлі, а слабкість там є. А що з цим буде робити Захід та Америка – все залежатиме від того, наскільки потужними будуть ці повстання, – вважає Дебатто.

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