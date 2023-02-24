Что будет с Россией – мне все равно, – Зеленский о просьбе Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявил, что хочет поражения Москвы в войне, но чтобы ее не раздавили. У украинского президента Владимира Зеленского по этому поводу есть свое мнение.

Собственную позицию украинский лидер озвучил во время своей пресс-конференции, приуроченной к годовщине российского вторжения, сообщает 24 Канал. Владимир Зеленский не стал зацикливаться на судьбе России.

Читайте также Год несокрушимости: главные тезисы с пресс-конференции Зеленского в годовщину вторжения

Зеленскому безразлична судьба России

Украинский президент отметил, что сейчас уже многие государства говорят о том, что будет с Россией после ее поражения в этой войне. Он считает, что это информационно действует в пользу Украины.

Что последует после поражения Москвы. Честно, мне все равно. Я считаю, что у них есть свое государство, и они должны думать о своем государстве. Если бы они думали о своем государстве, не было бы войны,

– заявил Владимир Зеленский.

По его словам, в этом контексте Россия и россияне должны думать о свободе слова, демократии, экономических реформах и о собственных людях, чтобы они не были нищими, чтобы у них не было рабства.

Большая пресс-конференция Зеленского: онлайн-трансляция

"Они были бы богатым государством. Потому что по природе своей они богатое государство. Вот и все. Но на все это нужно время, нужно думать. Как мы сейчас работаем, думаем", – подчеркнул украинский президент.

Он отмечает, что поэтому у Украины нет времени думать об оккупации какого-то другого государства, ведь прежде всего думает о себе – как выжить и победить.

Как COVID побороть. Помните, это был большой вызов для всего мира. Когда все государства адекватные думают, что сделать для своего общества, кто-то думает, что бы еще сделать против другого. Поэтому это их вопросы, их история, их будущее. Я не думаю об этом,

– резюмировал Зеленский.

Возможный развал России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет, чтобы Россия проиграла в войне против Украины. В то же время он сказал, что не считает, что Россия "будет полностью разгромлена".

В то же время, процесс развала России уже фактически начался. Во время форума свободных народов пост-России, который состоялся в здании Европарламента 31 января, сразу пять национальных народов заговорили о независимости.

Все они планируют провести референдумы в онлайн-формате. Речь о:

Кенигсберге (Калининградская область),

Ингрии (Санкт-Петербург),

Урале (Екатеринбург),

Сибири (Новосибирск),

Кубани (Краснодарский край).

Кроме того, неоднократно звучали заявления по независимости и в других регионах, среди которых Татарстан и Дагестан. А Чеченская Республика Ичкерия даже боролась за свою независимость в двух русско-чеченских войнах.