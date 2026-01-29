Что делать, если незаконно задержали или доставили в ТЦК: ответ юристов
- В случае незаконного задержания или доставки в ТЦК, юристы советуют требовать объяснений от правоохранителей и спросить, на основании какой нормы закона это осуществляется.
- Важно фиксировать события на видео, требовать протокола, обращаться к адвокату, обжаловать действия в суде и учитывать, что такие инциденты имеют общественные последствия.
В Украине растет количество обращений относительно действий правоохранителей во время проверок военнообязанных. Юристы объяснили, как действовать гражданам в подобных ситуациях.
Главное для военнообязанного – действовать в правовом поле. Об этом рассказала военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Диана Терновая для "РБК-Украина".
Смотрите также Теперь без ТЦК: кто и как может стать на воинский учет онлайн
Как действовать в случае незаконной доставки в ТЦК?
В случае незаконного задержания или принудительной доставки в территориальный центр комплектования юристка советуют прежде всего требовать четких объяснений от правоохранителей. В частности, следует спросить, на основании какой конкретной нормы закона осуществляется задержание или доставка.
Терновая отмечает, что патрульная полиция не имеет права без законных оснований принудительно доставлять мужчин в ТЦК просто с улицы. В подобных ситуациях важно не вступать в конфликт, а действовать в правовом поле.
По возможности события стоит фиксировать на видео, требовать составления соответствующего протокола и обращаться за правовой помощью к адвокату. Если законных оснований для доставки нет, любые принудительные действия могут быть обжалованы в суде.
Юристка подчеркнула, что такие инциденты имеют не только правовые, но и общественные последствия. Случаи превышения полномочий подрывают доверие к правоохранительным органам и усиливают напряжение в обществе, особенно в условиях военного положения.
Что изменилось в мобилизационных процессах в 2026 году?
Территориальные центры комплектования могут перейти на электронный формат оповещения о призыве, уменьшая количество бумажных повесток. Электронные повестки могут появиться в приложении Резерв+, что является электронным кабинетом военнообязанного.
Также процедуру получения отсрочек от мобилизации в Украине упростили – значительную часть из них теперь можно оформить онлайн через приложение Резерв+ или в центрах предоставления админуслуг. Автоматическое продление отсрочек будет касаться более 600 тысяч человек.
Женщины с медицинским или фармацевтическим образованием должны стать на воинский учет для формирования резерва медицинских специалистов. При этом мобилизация для них не является обязательной – к службе привлекают только по добровольному письменному согласию.