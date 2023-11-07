Готовы к террору врага: что делать в первую очередь, если выключился свет

При подготовке к блэкауту должен быть определенный алгоритм действий, если выключили свет. Это уменьшит панику и успокоит нервы.

24 Канал напоминает прошлогодние советы Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, которые пригодятся во время блэкаута. Читайте на нашем сайте, какие каши приготовить, если дома есть кипяток, что делать, если выключили свет, и как одеваться на улицу во время блэкаута.

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Что нужно сделать, если выключили свет

Выключили свет: какой алгоритм действий:

прежде всего – выключите из розеток электроприборы: так они не повредятся, если будут перепады напряжения;

нельзя использовать газовые плиты, чтобы согреться. Это таит опасность отравиться угарным газом;

если в вашем доме есть лифт, убедитесь, что там никто не застрял;

позвоните в квартиры пожилых соседей – возможно, им нужна помощь;

читайте официальные сообщения от власти или ГСЧС. Если мобильная сеть не работает, вам пригодится радио на батарейках;

используйте генератор вне помещения и вдали от окон.



Что купить на случай блэкаута / Инфографика 24 Канала

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Что приготовить без света

В вашем доме всегда должны быть консервы и сухая сублимированная пища – это супы, каши, пюре, которые можно залить даже холодной водой. Купить их сейчас довольно легко: в магазинах большой выбор сублимированных продуктов и консервов разных производителей и разной ценовой категории.

Пока нет отключений света, можете приобрести несколько таких пакетов на пробу – когда выключат свет, вы будете точно знать, какая еда подходит вашей семье. Есть то, что нравится, полезно для психики.

Имея кипяток, можно приготовить следующие каши:

ячневая каша – залить кипяченой водой и оставить на два-три часа;

пшенная каша – залить кипятком и подождать час, чтобы настоялась;

пшеничная каша – залить кипятком и закутать сосуд в одеяло или большое полотенце, чтобы сохранить тепло. Подождать 30-50 минут для настаивания.

Как быть заметным на дороге

Если уличное освещение выключено, нужно быть заметным на дороге. Так можно спасти жизнь, ведь водитель быстрее заметит вас и затормозит.

Как одеваться на улицу, если нет света:

надевайте светлые вещи, хотя бы куртку или штаны;

носите светоотражающие элементы (это может быть лента, браслет или жилет), лучше всего, если они будут желтые;

если у вас есть дети, обязательно наденьте на них светоотражающие элементы – они должны быть на уровне головы, корпуса и рук;

для собак и кошек купите светящиеся ошейники или одежду со светоотражающими элементами.

Будьте на связи при любых условиях

Ранее сообщалось, что мобильная связь во время блэкаута будет ограничена. Что делать в таком случае и как связаться с родными – читайте на 24 Канале.