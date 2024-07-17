Настольная книга каждого во время войны: для украинцев создали полезную брошюру с советами
Источник:dovidka.info
Проект dovidka.info создал брошюру, которая содержит полезные советы для каждого из нас. Во время войны нам всем надо овладеть навыками оказания первой помощи, знать, что делать во время химической атаки и тому подобное.
Печатные брошюры получили общины прифронтовых и приграничных областей Украины. Правила, спасающие жизни, доступны также онлайн.
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Что содержится в новой брошюре от dovidka.info и зачем ее скачивать
Сегодня каждый из нас так или иначе оказывает сопротивление врагу. Кто-то – активно, а для кого-то быть в безопасности и заботиться о родных – это единственный вид сопротивления, на который хватает сил. Поэтому эта брошюра пригодится каждому украинцу,
– говорит Игорь Соловей, руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Брошюру создали вместе с Центром национального сопротивления. Игорь Соловей уверен: прочитанные заранее инструкции увеличивают шансы на спасение.
В издании уделили большое внимание информационной безопасности / Скриншоты 24 Канала
В брошюре "Жизнь во время войны: советы по безопасности, медицине и сопротивлению" рассказали, как действовать во время различных ситуаций, которые могут случиться с каждым. Также есть советы по проверке информации, кибербезопасности, медицине и сопротивлению врагу:
- алгоритмы оказания первой помощи раненым от обстрелов;
- правила безопасности в интернете и советы по защите личных данных;
- методы ненасильственного сопротивления для каждого – в оккупации и на прифронтовых территориях;
- план действий в случае ядерной или химической угрозы;
- советы, как эвакуироваться, где найти информацию об эвакуации и что взять с собой.
Вот несколько важных советов из издания / Скриншоты 24 Канала
"Третий год проект dovidka.info дает множество советов на все случаи жизни. Сегодня только на сайте собрано более 200 проверенных инструкций. Людям сейчас особенно важно чувствовать поддержку и иметь проверенную и качественную информацию. Поэтому dovidka.info постоянно создает новые продукты и новые формы донесения информации", – подытожил Игорь Соловей.