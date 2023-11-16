Желтая воздушная тревога? Что делать с тревогой во время полета МиГ

Вопрос "что делать с воздушными тревогами во время полетов МиГ" – это вопрос противостояния здравому смыслу и бюрократии. А уже потом вопрос вреда экономике из-за постоянных остановок транспорта и перерыва в работе государственных учреждений.

Россияне понимают, что бьют по нашей экономике затяжными тревогами

С одной стороны, есть бюрократы, которые пытаются минимизировать свою ответственность. И для бюрократа это совершенно естественно. Потому что в случае чего, потом именно к нему придет ГБР.

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Потому бюрократы делают все, чтобы не нести ответственность. Им легче не делать ничего, чем делать что-то, за что может прилететь. То есть лучше остановить работу общественного транспорта, потому что если прилетит в троллейбус, это будет ответственность конкретного бюрократа. А если на улицу, где стоят люди, то "это просто карма, Божье провидение или не повезло".

С другой стороны, здравый смысл указывает на вероятности, напоминая, сколько раз за всю войну мы видели пуски с этих "МиГов", и намекает, что парализовать всю страну через одну потенциальную ракету как-то тупо. Тем более когда это дорогая ракета и ее очень берегут. Тем более что от этого страдают люди, которые не могут добраться до места, сходить в магазин, попасть к чиновнику. Причем даже в городе, прикрытом Patriot и которому не так и страшны те ракеты.

Да, это удар по экономике и россияне это понимают, когда устраивают долгие полеты с дозаправками, действуя заодно и на нервную систему и так уставших украинцев.

Точный размер ущерба для экономики пока не посчитали, да и не сочтут факт. Однако вред точно есть. Чем дольше летают "МиГи", тем больше возникает вопрос, что с этим нужно что-то делать. Все обращают внимание на чиновника, указывая ему на вероятность. Но для бюрократа это риск, и он никогда не пойдет на шаги, которые могут создать риск для него лично.

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Поэтому такие запреты естественны. Нельзя винить бюрократа в том, что он бюрократ. Надо менять политику так, чтобы бюрократ не боялся одобрять решение. То есть нужно произвести изменения на самом высоком уровне и снять потенциальную ответственность с бюрократа. Тогда он охотно проявит тот же здравый смысл.

Отдельный вид воздушной тревоги для "МиГ"

Что нужно делать? Очевидно, что нужно диверсифицировать тревоги. Одно дело, когда что-то летит, безразлично, "Шахеды" то, или крылатые ракеты. Оно летит и часто летит не одно, и потому угроза очевидна. Тогда мы можем иметь красный уровень воздушной тревоги, и тогда есть смысл включать ограничения.

Но если у нас только риск пуска, тем более мы можем увидеть по истории полетов, что этот риск мизерный, то можем вводить сигнальную воздушную тревогу – желтую, как цвет светофора. Во время такой тревоги не нужно останавливать работу транспорта и разных институтов. Чтобы не случилось во время этой желтой тревоги – чиновник не должен нести ответственность.

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Есть отдельная история со школами и детскими садами. Но если остановить обучение в школе, то вред для экономики будет минимален. Это может быть исключением и для военных объектов. Поведение людей, являющихся потенциальной целью даже для "Кинжалов", точно должно отличаться от поведения гражданских.

Кто должен одобрить такое решение? Политики. Это будет исключительно политическое решение. Оно действительно однажды может привести к ситуации, когда ракета полетит и кто-то пострадает. Но это работа политиков – принимать ответственные трудные решения и часто выбирать между плохим и очень плохим решением. Но хоть иногда быть и проводниками здравого смысла.