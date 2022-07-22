Три совета: военный рассказал, что должен знать каждый украинец

Уже длится пятый месяц полномасштабного вторжения россии в Украину, однако каждый новый день мы приближаем нашу победу над врагом. Кто-то приобщается к этому в тылу, а наши защитники и защитницы этим занимаются непосредственно на фронте.

Впрочем, есть несколько вещей, которые сейчас обязательно должен знать каждый совершеннолетний украинец и украинка. О них 24 каналу рассказал артиллерист с позывным "Оскар" – военнослужащий 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

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Совет прост – ходите на тактическую медицину, записывайтесь в тир и занимайтесь спортом,

– сказал "Оскар".

И добавил, что мы живем в такие времена, когда не знаем, чего от нас будет ждать страна и чем мы сможем помочь.

"Такие элементарные навыки как медицина и стрельба будут полезны всем. Это универсально. Остальные приходят с опытом", – подытожил военный.

Кстати, как правильно накладывать турникет и останавливать кровь – мы писали здесь.

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Какая сейчас ситуация на фронте

В последние дни ВСУ не только удерживают позиции, но и успешно отбивают штурм врага. Об этом свидетельствуют данные Генштаба по состоянию на утро 22 июля.

Тем временем враг пытается сосредоточить свое внимание на Бахмутском направлении.

В то же время оккупанты пытались штурмовать в направлениях Доломитное – Новолуганское и Стряповка – Соледар. Но там им ничего не удалось достичь. Более того, враг понес потери. Поэтому подразделения оккупантов ВСУ удалось прогнать.

Что касается Славянского направления, то там не прекращаются артиллерийские обстрелы. Артиллерийские обстрелы не утихают на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях.

Какая ситуация в других горячих точках читайте здесь.