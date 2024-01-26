Масштабный пожар в Киеве: спасатели показали на видео, что горело на Отрадном

26 января 2024, 16:52
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Источник:

ГСЧС

Жители и гости Киева могли видеть большой столб дыма. Впоследствии в ГСЧС объяснили, что горело в столице.

В эту пятницу, 26 января, в Соломенском районе Киева на проспекте Отрадном горела квартира. Она расположена на 5 этаже.

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Что известно о пожаре

Пламя охватило площадь в 20 квадратных метров. Причина пожара выясняется. К этому времени огонь уже потушили.

Сотрудники ГСЧС спасли 4 человека– 3 взрослых и 1 ребенка.

Спасательная операция в столице: видео ГСЧС
 

Спасатели передали всех пострадавших медикам из бригады скорой помощи. Этих людей госпитализировали.

Фото с места событий в Киеве / Фото ГСЧС

 

 

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Автор: Петро Залива