Масштабный пожар в Киеве: спасатели показали на видео, что горело на Отрадном
26 января 2024, 16:52Читати новину українською
Источник:ГСЧС
Жители и гости Киева могли видеть большой столб дыма. Впоследствии в ГСЧС объяснили, что горело в столице.
В эту пятницу, 26 января, в Соломенском районе Киева на проспекте Отрадном горела квартира. Она расположена на 5 этаже.
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Что известно о пожаре
Пламя охватило площадь в 20 квадратных метров. Причина пожара выясняется. К этому времени огонь уже потушили.
Сотрудники ГСЧС спасли 4 человека– 3 взрослых и 1 ребенка.
Спасательная операция в столице: видео ГСЧС
Спасатели передали всех пострадавших медикам из бригады скорой помощи. Этих людей госпитализировали.
Фото с места событий в Киеве / Фото ГСЧС
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