Активизация на фронте и речи Путина: Россия готовит на годовщину полномасштабного вторжения

Грядет годовщина с начала полномасштабного российского вторжения. Кремлевский диктатор готовит речь, хотя верить ей не собираются даже россияне.

Об этом 24 Канала рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Тактика Владимира Путина на фронте ему понятна, он продолжит разрушать украинские города и привлекать все новые волны мобилизованных.

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"Будут атаковать, будет попытка нашествия, потому что на фронте сейчас сосредоточено около 300 тысяч мобилизованных и еще около 200 тысяч находятся в резерве", – сообщил Яковенко.

Он не сомневается, что украинская армия даст отпор, но давление со стороны россиян будет.

Путин выступит с речью

По словам Яковенко, то, что Путин перед новым годом не выступил с традиционной речью, указывает, что ему нечего сказать.

Оппозиционер отметил, что риторика российских СМИ несколько изменилась. Исчезло внимание к тому, что и как говорит Путин. Зато под публикацией о том, что 21 февраля 2023 года диктатор выступит перед федеральным собранием, все комментарии оказались отрицательными.

Такое ощущение, что "РИА новости" захватили патриотические украинские блоггеры или кто-то из когорты российской оппозиции,

– добавил Яковенко.

По его мнению, это демонстрирует безразличие россиян к словам Путина. Они уже поняли, что ничего хорошего сказать не может. Более того, у Путина не осталось не только военных ресурсов, но и вербальных, ведь удивить ни Россию, ни мир он больше не сможет, убежден Яковенко.

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