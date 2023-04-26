Это уникальная ситуация для США: что говорят и как готовятся к контрнаступлению ВСУ

Издание Politico написало, что американские чиновники не верят в результативность украинского контрнаступления. Однако это может быть лишь одним из вариантов, обсуждаемых внутри США.

Об этом 24 Каналу рассказал американский политик Юрий Рашкин. Он считает, поскольку США не могут контролировать ситуацию на фронте, где воюют не их солдаты, ожидания от результата действительно могут снижаться.

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Рашкин отметил, что для Соединенных Штатов Америки сейчас действительно уникальная ситуация, ведь они никогда до сих пор не вкладывали такое количество ресурсов, которые они не могут контролировать. То есть, страна передает оружие и технику, но не руководит этим на поле боя.

Мы должны знать, что Украина победит, но не обязательно сделает это завтра, послезавтра и т.д. Но в Вашингтоне на самом деле никто не знает и как россияне отреагируют,

– прокомментировал спикер.

США ожидают результатов

Рашкин убежден, что сейчас США будут активно продолжать подобные обсуждения. Ведь сейчас начинается тот период, когда страна сделала все, что могла или считала нужным для того, чтобы помочь. Сейчас фактически выполнили все запросы Украины по оружию и технике.

Сейчас мы видим, что ситуация на фронте кровавая, но она не двигается ни в какую сторону. Мне кажется, что для успешной нарастающей поддержки Украины на Западе успехи нужно продемонстрировать на поле боя,

– подчеркнул политик.

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Военная помощь не иссякла

Политик считает, что США еще не достигли той точки, когда военная помощь Украине иссякла, поставлять еще есть что. Возможно, когда возникают именно такие подозрения, дали ли Украине все, что ей нужно для успешного контрнаступления, в какой-то момент может появиться оружие, на которое не надеялись, потому что в Вашингтоне хотят быть уверенными, что все закончится, как надо.

"Раммштайн-11" в частности показал, что есть сотни новых солдат, которых США будет тренировать на танках Abrams, США поставляют больше боеприпасов и . Рашкин вспомнил, что ранее говорилось о том, что Украине не будут поставлять Abrams, а сейчас известно, что их поставки запланированы на осень.

Такое подпугивание тем, что, возможно, у Украины нет всего, что ей нужно, мне кажется, это хороший месседж перед наступлением, он может расслабить врага и он может побуждать союзников еще что-то добросить в последний момент,

– резюмировал Рашкин.

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