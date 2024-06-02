Глава Пентагона прокомментировал заявления о возможности войны с Китаем

Глава Пентагона прокомментировал вероятность военного конфликта между Соединенными Штатами и Китаем. По словам Остина, важным является возобновление диалога между главами Минобороны США и Китая.

Глава Пентагона заявил 2 июня на форуме по безопасности Shangri-La в Сингапуре, что война между США и Китаем не является ни близкой, ни неизбежной.

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Что сказал глава Минобороны США о вероятности войны с Китаем

Ллойд Остин заявил, что война между США и Китаем является ни не неизбежной, ни неотвратимой, несмотря на стремительную эскалацию напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Министр обороны США подчеркнул, что важно восстанавливать диалог с его китайским коллегой, чтобы избежать "просчетов и недоразумений".

Накануне, 1 июня, Ллойд Остин в кулуарах форума встретился с министром обороны Китая Дун Цзюнем. Встреча длилась более часа и была первым личным контактом между высшими должностными лицами оборонных ведомств стран после длительной паузы в коммуникациях из-за визита в 2022 году тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань.

Глава Пентагона отказался вдаваться в детали их разговора, однако отметил, что двустороннее общение важно.

Пока разговариваем, мы можем определить те вопросы, которые вызывают беспокойство. Мы хотим убедиться, что установили предохранители, чтобы не было никаких просчетов или недоразумений... которые могут выйти из-под контроля. Такие вещи (установка предохранителей – 24 Канал) возможны, только если вы разговариваете,

– отметил Ллойд Остин.

Кстати, Китай считает Тайвань своей территорией и не исключает применения силы для его захвата. Также Пекин высказывал претензии к другим странам в Южно-Китайском море, что привело к напряжению ситуации в регионе, в частности к конфронтации с Филиппинами.

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