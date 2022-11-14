Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. Сейчас ВСУ имеют возможность разместить свои позиции южнее Херсона – на побережье. Благодаря этому можем огневым способом контролировать все поставки вооружения, техники и личного состава из Крыма.

Обратите внимание Визит президента и поднятие Государственного флага: что происходит в Херсоне

Теперь единственный вопрос, насколько эффективно и как тщательно мы это будем делать,

– отметил эксперт.

Он подчеркнул, что там железная дорога, которую не намного легче уничтожать, чем автомобильную, на которой нужно разрушить мост или путепровод, чтобы воспрепятствовать движению колонн.

"На железной дороге достаточно разрушить полотно и постоянно его держать в таком состоянии, не давая возможности ремонтной бригаде его восстановить. Этот процесс может быть бесконечен. Главное, чтобы ни один эшелон с техникой не зашел из Крыма. Посмотрим, как будут разворачиваться события", – считает Жданов.

Какие возможности для ВСУ появились после деоккупации Херсона: смотрите видео

Освобождение Херсона от оккупантов: последние новости