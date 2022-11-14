Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. Зараз ЗСУ мають можливість розмістити свої позиції південніше Херсону – на узбережжі. Завдяки цьому можемо вогневим способом контролювати всі постачання озброєння, техніки та особового складу з Криму.

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Тепер єдине питання, наскільки ефективно і як ретельно ми це будемо робити,

– зазначив експерт.

Він наголосив, що там є залізна дорога, яку не набагато легше знищувати, ніж автомобільну, на якій потрібно зруйнувати міст чи шляхопровід, щоб перешкодити руху колон.

"На залізній дорозі достатньо зруйнувати полотно і постійно його тримати в такому стані, не даючи можливості ремонтній бригаді його відновити. Цей процес може бути нескінченим. Головне, щоб жодний ешелон з технікою не зайшов з Криму. Подивимось, як будуть розгортатися події", – вважає Жданов.

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