Изменится ли что-то для Украины, если исчезнет Путин: Буданов дал ответ

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов ответил, изменится ли что-то для нашего государства в случае исчезновения российского диктатора Владимира Путина. Так, он отметил, что быстрых изменений ожидать не стоит.

Напомним, что кремлевский диктатор Путин "победил" на так называемых выборах президента России. Они продолжались 15 – 17 марта.

Смотрите также В Кремле знали о подготовке теракта в "Крокусе" как минимум с середины февраля, – Буданов

Буданов рассказал, изменится ли что-то для Украины, если исчезнет Путин

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов принял участие в Третьем международном форуме по стратегическим коммуникациям Kyiv Stratcom Forum 2024.

Так, во время разговора подняли вопрос, изменится ли что-то для нашего государства в случае исчезновения Путина.

Риторический вопрос. Быстро точно ничего не изменится, сразу вам говорю. С резкими изменениями в России не может резко измениться их отношение к миру, их мировосприятие. Поймите, что они стали на самом деле жертвами своей же пропаганды. Это произошло, они это признают, скажем так,

– подчеркнул Буданов.

Как отметил глава ГУР, общество "прокачено" на ненависть к коллективному Западу и Украине, поэтому даже если появится человек, который скажет прекратить войну, эта ненависть еще много лет будет влиять на все принятия решений, потому что все они будут исходить из позиций, что они – враги.

И, кстати, у нас будет то же самое. Вы же тоже должны это понимать. При том что у нас это совершенно не скрывается. (Представим), все остановилось, Россия извинилась – кто поверит России через год? Это необратимые процессы, которые уже прошли в обществе. Для этого нужны годы и работа,

– подчеркнул глава ГУР МО.

Он также привел пример Второй мировой войны, когда сразу после ее окончания "трудно было найти человека, который бы смотрел на ФРГ, как на друзей", однако сейчас "мало кто смотрит на немцев, как на врагов".

"То есть все проходит с годами. И это непростые процессы", – резюмировал начальник украинской разведки.

Буданов рассказал о самом абсурдном о себе фейке от россиян