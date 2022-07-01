Что изменится с 1 июля: визовый режим с Россией и соцвыплаты

После четырех месяцев полномасштабной войны Украина продолжает соблюдать выплаты пенсий и следить за социальными гарантиями. Несмотря на это, украинцы почувствуют изменения – особенно автомобилисты и фанаты электронных сигарет.

Визовый режим въезда для граждан РФ

Кабинет Министров Украины принял решение о визовом режиме въезда для граждан России после предложения президента Владимира Зеленского в июне 2022 года.

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"В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства предложил Кабинету Министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины", – отметил президент Украины.

Социальные выплаты в июле 2022

Прожиточный минимум

С 1 июля он составляет 2508 гривен на одного человека в расчете на месяц (обобщенный показатель), а для основных социальных и демографических групп населения:

детей в возрасте до 6 лет – 2201 гривна;

детей от 6 до 18 лет – 2744 гривны;

трудоспособных лиц – 2600 гривен;

лиц, потерявших трудоспособность – 2027 гривен.

Петиция о визовом режиме с Россией появилась на сайте Офиса Президента в мае 2022 года.

Суммы установлены в соответствии со ст. 7 Закона "О Государственном бюджете Украины на 2022 год".

Что вырастет вместе с прожиточным минимумом:

Оплата труда – индексируется в пределах прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (2600 грн.).

Минимальный размер пенсии по возрасту – увеличатся до 2027 грн для лиц, получающих пенсию в минимальном размере.

Размер пособия по безработице (максимальный) – не может превышать 4 прожиточных минимума для трудоспособных лиц и составлял бы 10400 грн. Также максимальный размер выплат по безработице во время действия военного положения не может превышать 150 процентов минимальной заработной платы на 1 января календарного года. В 2022 году – это 9750 грн.

Декретные – пособие беременным и в связи с родами – 100 процентов среднемесячного дохода (стипендии, денежного обеспечения, пособия по безработице и т.п.) женщины, но не менее 25 процентов от размера установленного законом прожиточного минимума для трудоспособного лица в расчете на месяц, то есть не менее 650 грн.

126 календарных дней отпуска – 2730 грн, 140 календарных дней отпуска – 3033,33 грн, 180 календарных дней отпуска – 3900 грн.

Размер пособия одиноким матерям – максимальный размер пособия равен: для детей до 6 лет – 2 201 грн, для детей с 6 до 18 лет – 2 744 грн, для детей 18-23 лет, обучающихся в вузах на дневной форме обучения – 2 600 грн.

Назначается в том случае, если полученный за предыдущие 6 месяцев среднемесячный доход семьи на ребенка меньше прожиточного минимума для детей соответствующего возраста.

Плата за выдачу лицензии – 2600 грн. (в размере одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

Алименты повысят автоматически

В Украине вырастет минимальный размер алиментов с 1 июля 2022 года. Это связано с повышением прожиточного минимума в Украине, о котором мы писали выше.

Для пересчета не нужно обращаться в органы исполнительной службы (службы рассчитают автоматически) / Коллаж 24 канала

Размер алиментов с 1 июля 2022 года составит:

для детей до 6 лет — 1100,50 гривны;

для детей от 6 до 18 лет – не менее 1372,00 гривен.

Напомним, что максимальный размер алиментов составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка соответственно.

Коммуналка и тарифы

С 1 июля 2022 г. небытовым потребителям для заключения договора поставки природного газа с новым поставщиком не нужно предоставлять ни письменное разрешение на переход, ни акт сверки или справку от действующего поставщика с удостоверением отсутствия просроченной задолженности.

Растаможка авто с 1 июля

Тарифы на водоснабжение и водоотвод останутся на уровне действующих до 24 февраля 2022, а тарифы на электроэнергию будут действовать до 31 октября 2022 года.

Бесплатным останется только растаможка электромобилей. Растаможка подержанных авто с большим пробегом по новому законодательству будет дешевле.

В общем, кроме возраста автомобиля, на стоимость будет влиять объем и тип двигателя, а также налог на роскошь (только для новых авто стоимостью от 375 минимальных зарплат).

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Саму же процедуру упростили. В приложении "Дия" можно будет заполнить электронную декларацию и произвести регистрацию.

Удорожание автострахования

Если говорить об автогражданке, то увеличат размер максимальных выплат:

160 000 грн за ущерб, причиненный имуществу (было 130 тыс. грн);

320 000 грн за ущерб, причиненный здоровью и жизни пострадавших (было 260 тыс. грн).

Вырастет размер выплаты при оформлении Европротокола (формы сообщения страховой компании о ДТП, позволяющей оформить дорожную аварию без вызова работников полиции).

Новый механизм получения водительских прав

Для получения водительских прав с 24 июля будет необходимо:

пройти теоретическую подготовку в автошколе и получить свидетельство, действующее один год (без сдачи внутреннего экзамена);

сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД для получения возможности в дальнейшем проходить практическое обучение;

выбрать автошколу для практической подготовки и пройти там обучение;

сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство в автошколе, действующее в течение 2 лет;

в сервисном центре МВД успешно сдать практический экзамен и получить водительское удостоверение.

"Айкосы" (IQOS) в общественных местах

С 11 июля будет запрещено курить электронные сигареты и айкосы в общественных местах. С 1 июня уже запрещено продавать несовершеннолетним электронные сигареты.

Может заработать Реестр разрушенного имущества

В июле 2022 года обещают запуск Реестра разрушенного имущества. Кроме подачи заявок о вреде, украинцы смогут добавлять результаты обследования пострадавших объектов.

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В Мининфраструктуре напомнили, что ранее в приложении "Дия" появилась возможность подачи заявки о поврежденном имуществе.