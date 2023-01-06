Что изменится в мировой политике в 2023: 5 прогнозов, которые важны для Украины

2022 год стал годом провальных прогнозов на всех уровнях. Львиная часть западных аналитиков и экспертов, учитывая простой рационализм и логику, до последнего отвергали идею полномасштабного российского вторжения в Украину. В то же время правительственные эксперты на Западе, громко заявлявшие, что россияне все же планируют атаковать Украину, тоже просчитались.

Неадекватная оценка возможностей Украины и слабости России привела к медленным темпам поставок оружия и санкционного давления на Москву. Проблема любых далеко идущих прогнозов состоит в том, что окончательно потерявшие разум диктаторы никогда не опираются на реальные данные, когда планируют свои преступления. Впрочем, несмотря на то, что мир до сих пор находится в определенной турбулентности, 2022 год в конце концов стал переломным и определил определенные тенденции. 24 Канал, опираясь на анализ западных аналитиков, решил спрогнозировать, каким может быть 2023 год для Украины и мира.

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Горячая фаза войны в Украине может завершиться к концу года

Одним из главных выводов, который мир сделал из 2022 года, стало то, что Украина оказалась гораздо более устойчивым и сильным государством, чем того ожидали на Западе, а тем более в России. Идея россиян о "легкой прогулке" превратилась в более чем 100 тысяч погибших российских военных, тысячи единиц уничтоженной техники и жесткую изоляцию от остального мира.

Владимиру Путину не удалось захватить всю Украину, а территории, которые он торжественно объявил новыми регионами России, постепенно возвращаются под украинский флаг. Военно-политическое командование Украины не стесняется в прогнозах. Политические и военные деятели прогнозируют выход на границы 1991 уже к концу этого года. В то же время это сильно зависит и от решительности Запада в вопросах поставок оружия и техники, а также финансовой поддержки Украины.

Тем не менее, Запад до сих пор боится спровоцировать Путина на применение ядерного оружия, поэтому все поставки передаются очень дозированно, не предоставляя Украине решающего преимущества на поле боя, которое позволило бы в сжатые сроки деоккупировать свои территории. Валерий Залужный в конце прошлого года дал интервью The Economist, в котором очертил, сколько Украине необходимо техники, чтобы выйти на линию до 24 февраля. Очевидно, что выход на границы 1991 года потребует еще большего количества оружия.

Почему Запад до сих пор колеблется Запад все еще колеблется в передаче танков, которые являются составной частью в запросе Залужного. Пока ситуация выглядит довольно сложной, ведь ни один из основных союзников Украины не хочет первым идти на этот шаг. Эта позиция добавляет сомнений военным экспертам относительно реалистичности таких поставок.



В то же время украинские дипломаты уверяют, что работа над этим вопросом не утихает ни на день, отмечая, что еще недавно Украина даже и мечтать не могла о тех типах оружия, которые сегодня так активно увеличивают потери россиян в отчетах Генштаба. Запад все еще колеблется в передаче танков, которые являются составной частью в запросе Залужного. Пока ситуация выглядит довольно сложной, ведь ни один из основных союзников Украины не хочет первым идти на этот шаг. Эта позиция добавляет сомнений военным экспертам относительно реалистичности таких поставок.В то же время украинские дипломаты уверяют, что работа над этим вопросом не утихает ни на день, отмечая, что еще недавно Украина даже и мечтать не могла о тех типах оружия, которые сегодня так активно увеличивают потери россиян в отчетах Генштаба.



Украинские воины ведут тяжелые бои в Донецкой области / фото NYT

Визит Владимира Зеленского в США стал ключевым событием в конце года. Западные СМИ начали размышления на тему того, что Джо Байден мог обсуждать с Зеленским разные варианты завершения войны. Причем даже те, которые в Украине могли бы восприниматься как капитулянтские. Впоследствии глава МИД Дмитрий Кулеба опроверг эти утверждения, заявив, что "мирные планы", которые бы играли на руку России, вообще не поднимались во время личного разговора президентов Украины и США.

Уже после визита президента в США Украина провела ряд контактов с представителями других стран, которые подтвердили намерения продолжать поддержку. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что увеличение поставок оружия ускоряет окончание войны. Следующим ключевым моментом, который должен определить вектор поддержки со стороны Запада, называют встречу в Рамштайне, которая должна пройти уже в январе. Если поддержка Украины будет продолжаться, а по некоторым типам оружия – увеличиваться, полная деоккупация украинских территорий выглядит вполне реалистичной.

Передаст ли Путин власть добровольно?

Ряд западных изданий считает, что война в Украине не закончится до конца этого года, а будет продолжаться в 2024 году. Они ссылаются на нерешительность Запада в вопросах поставки техники, а также на то, как российские власти готовят население к длительному конфликту. Новые волны мобилизации вместе с закрытыми границами позволят россиянам еще длительное время оказывать давление на фронте, а возможно даже и пойти в новое масштабное наступление, хотя успех такой атаки оценивают довольно низко.

Владимир Путин изначально планировал это вторжение для того, чтобы продать его населению и обрести определенную степень легитимности еще на 12 лет своего правления, после выборов в 2024 году. Для этого русский диктатор и переписывал конституцию России, где фактически обнулил сроки своего правления. Политические эксперты полагают, что Кремль готовит почву, чтобы перенести голосование на 2023 год и даже привлечь к нему жителей оккупированных территорий Украины.

В то же время, пока неизвестно, собирается ли сам Путин баллотироваться на новый срок. Кремлевские "социологи" рисуют высокие рейтинги поддержки войны с Украиной, которые и можно считать рейтингами популярности Владимира Путина. В то же время, каждая волна мобилизации существенно снижает эти показатели, а экономическая ситуация в стране, постепенно ухудшающаяся под давлением санкций, лишь ускоряет это падение.



Рейтинги Путина все еще высоки / фото AFP / Getty Images

Учитывая это, Кремль не исключает варианты транзита власти от Владимира Путина к другому управляемому им кандидату. Сам Путин в таком случае должен занять почетный пост, но фактически остаться вторым человеком в государстве.

Подобный маневр в свое время экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совершил в своей стране. Впрочем, кейс Назарбаева сигнализирует Путину о провальности этой идеи, ведь преемник бывшего президента Касым-Жомарт Токаев наконец-то полностью разрушил влияние "клана Назарбаева" в Казахстане.Следует заметить, что Владимир Путин также получил власть в России от Бориса Ельцина. Тот добровольно ушел в отставку, назначив Путина своим преемником. Путин согласился предоставить защиту семье Ельцина и самому экс-президенту, однако впоследствии в публичном пространстве называл "эпоху ельцинизма" худшим временем в истории России. Учитывая раздутое эго и паранойю российского диктатора, он вряд ли будет доволен таким развитием событий и, скорее всего, опасается варианта смены власти из-за собственной безопасности.

Скорее всего, Владимир Путин ради сохранения своей власти и достижения того, что он может продать россиянам как "победу" в войне, делает ставку на нерешительность Запада в поддержке Украины, а также ожидает раскола внутри наших союзников.

Для этого Путину не столь важно пройти через собственные электоральные циклы, как дождаться подобных изменений в США и Европе. Учитывая риторику тех же радикальных "трампистов", вероятно, Путов считает, что это его единственный шанс хоть как-то выйти из ситуации.

Трамп все еще хочет перехватить власть в США

Одним из самых больших удивлений 2022 года стал частичный провал Республиканской партии на промежуточных выборах в США. Обычно партия, которая находится в оппозиции к действующему правительству, перехватывает полный контроль над Конгрессом, но демократам удалось сохранить за собой Сенат и отдать Нижнюю Палату с довольно низким преимуществом республиканцев.

Почему "Красного цунами не произошло" Западные эксперты объясняли столь нелестные результаты Республиканской партии слишком радикальной позицией трампистского крыла среди республиканцев. Риторика многих кандидатов от экс-президента была не просто направлена против деятельности Демократической партии, а сконцентрирована именно на прекращении поставок оружия и помощи Украине, местами переходя к откровенно пророссийским высказываниям.



Таким образом, трамписты фактически выстрелили себе в колено, ведь на президентских выборах одной из главных претензий демократов к Трампу была именно пророссийскость тогдашнего президента и его положительное отношение к Владимиру Путину. Сам Трамп тогда всячески это отрицал, подчеркивая, что он просто пытался проводить взвешенную внешнюю политику. Впрочем, сегодня его приближенность к Путину становится все более очевидной.





Дональд Трамп хочет снова забрать власть в США / фото AP Западные эксперты объясняли столь нелестные результаты Республиканской партии слишком радикальной позицией трампистского крыла среди республиканцев. Риторика многих кандидатов от экс-президента была не просто направлена против деятельности Демократической партии, а сконцентрирована именно на прекращении поставок оружия и помощи Украине, местами переходя к откровенно пророссийским высказываниям.Таким образом, трамписты фактически выстрелили себе в колено, ведь на президентских выборах одной из главных претензий демократов к Трампу была именно пророссийскость тогдашнего президента и его положительное отношение к Владимиру Путину. Сам Трамп тогда всячески это отрицал, подчеркивая, что он просто пытался проводить взвешенную внешнюю политику. Впрочем, сегодня его приближенность к Путину становится все более очевидной.Дональд Трамп хочет снова забрать власть в США / фото AP

Настоящей звездой в Республиканской партии стал молодой губернатор штата Флорида – Рон Десантис. Он с лёгкостью обошел своего конкурента от демократов. При этом свою риторику строил в основном на раскрываемых внутренних проблемах в стране, а демократов критиковал сугубо из-за провалов во внутренней политике, не прибегая к громкому популизму и восхвалению иностранных диктаторов.Сразу после мидтермов Десантиса стали рассматривать как одного из основных кандидатов от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах. Это вызвало жесткое раздражение Дональда Трампа, увидевшего в молодом губернаторе своего будущего конкурента. Трамп даже не поздравил его с победой, хотя фактически они однопартийцы.Рон Десантис – новая звезда республиканцев / фото Getty Images

В то же время Трампа еще рано списывать с расчетов. Опросы в Соединенных Штатах сильно отличаются и свидетельствуют о том, что борьба за влияние внутри Республиканской партии нарастает. При этом говорится не только об этих двоих. Среди республиканцев есть еще ряд амбициозных кандидатов.

Политические эксперты в США считают, что большое количество участников будущих праймериз может сыграть на руку Трампу. Пока менее узнаваемые кандидаты будут бороться между собой, Трамп будет играть на этом, усиливая свое влияние.

Президент Джо Байден также намерен объявить о баллотировании на второй срок уже в ближайшее время. У Байдена сегодня довольно низкие рейтинги одобрения, а также он является самым старшим президентом США. На момент инаугурации в 2024 году ему исполнится 82 года. Впрочем, Байден все еще остается самым популярным политиком от Демократической партии, так что какую-то альтернативу действующему главе Белого Дома среди демократов найти трудно.

В то же время, несмотря на то, что против Трампа сейчас открыт ряд уголовных дел, это не помешает ему вести президентскую кампанию. Даже обвинительный приговор не остановит Трампа, ведь в США кандидат может избираться даже из тюрьмы. Следовательно, вероятное возвращение Дональда Трампа может стать одной из основных тем в американской политике в течение всего года.

Европа будет усиливать свою субъектность

Реакция Европы на войну в Украине стала настоящим изумлением для Владимира Путина. Кремль ожидал раздора среди европейских стран, делал ставку на энергетическую зависимость от российской нефти и газа, а также надеялся, что поток мигрантов из Украины спровоцирует внутренний кризис в Евросоюзе. В конце концов все эти прогнозы провалились.

Европейцы почувствовали, что безопасность, к которой они привыкли, оказалась скорее иллюзией, ведь на континенте все еще остаются режимы, способные подорвать весь мировой порядок, установленный после Второй мировой войны, ради своих политических амбиций. Ввиду этого Украина действительно оказалась форпостом Европы, которому удалось сдержать угрозу с Востока.



Европа аплодирует Украине за смелость и защиту общих ценностей / скриншот с видео

2022 год стал годом решения давних проблем, вокруг которых длительное время шли дискуссии внутри Европейского Союза:

ЕС удалось избавиться от зависимости от российских энергоносителей. Диверсификация поставок нефти и газа привела к резкому падению доли РФ на европейском рынке. Жесткого скачка цены при этом не произошло, а даже наоборот, цена того же газа постоянно падает.

Не менее важны также вопросы безопасности. Европа наконец-то поняла, что вопрос мира на континенте полностью зависит от способности силой этот мир защитить. Таким образом, ожидается продвижение реформ безопасности на уровне европейских институтов и закладка основ будущей европейской армии. Для этого Европа должна расширить положение о коллективной обороне и укрепить партнерство со своими союзниками.

этот процесс еще не доведен до конца. Евросоюз продолжает строить терминалы для альтернативных поставщиков газа, а Турция предлагает сделать на своей территории полноценный европейский газовый хаб. Некоторые аналитики прогнозируют, что. Впрочем, учитывая, насколько быстро произошло ограничение российских энергоносителей, вряд ли будет проблемой так же быстро найти достаточное количество новых поставщиков.

Сегодня одним из ключевых союзников ЕС, фактически защищающим всю Европу, является Украина. Для помощи нашему государству европейцы тратят большие суммы средств и боеприпасов, однако это также позволило вдохнуть новую жизнь в ВПК европейских стран. В конечном счете это может стать определяющим в будущей обороноспособности всего Европейского Союза.

Китай не отступит от своих планов по России и Тайваню

Российское вторжение в Украину продемонстрировало Китаю, что их главный союзник в противостоянии с Западом оказался далеко не столь мощным, каким он сам себя рисовал длительное время. В то же время стало очевидным, что "маленькая победоносная война" всегда может обернуться тотальным провалом для агрессора, а реакция мира может оказаться крайне жесткой.

Лидер Китая Си Цзиньпин в конце года провел онлайн-встречу с Владимиром Путиным, где объявил 2023 год годом "развития стратегического партнерства" между двумя странами. Впрочем, судя по громкому названию, это партнерство предполагает еще большую зависимость России от китайской экономической машины, а также активное поглощение российских ресурсов Китаем – фактически за бесценок.



О чем договорились Путин и Си / фото ZUMA PRESS

Россия даже предложила Си Цзиньпину посетить Москву, однако в Пекине заявили, что конкретное время такого визита сейчас сложно прогнозировать. Вероятно, китайский лидер не хочет слишком сближаться с токсическим образом Владимира Путина. Впрочем, учитывая их периодические контакты с Кремлем, сложившийся в России режим очень выгоден самому Китаю.

Почему Китаю выгодно держать на поводке режим Путина Демократизация России, о которой так мечтают российские либералы, вероятно, наименее выгодный вариант развития событий для Китая, ведь тогда это означало бы начало сближения России с Западом, что повлияло бы на безопасность КНР. Пекину выгодно подкармливать действующий российский режим, чтобы он мог удерживаться на плаву и продолжал перекачивать свои ресурсы на восток.

В то же время захват контроля над Тайванем также не уходит из планов китайских властей. Китай, похоже, пока отложил идею прямого военного вторжения, учитывая провалы России в Украине. Впрочем, это не значит, что Пекин не будет пытаться давить на Тайвань политически. Уже в 2024 году тайваньцы будут выбирать президента, поэтому Китай может усилить лоббизм своих сторонников на местах. Тайванские политики, приближенные к Китаю, в этом году могут всячески выступать за сближение с Пекином во избежание военного столкновения.

Следует ожидать, что в течение всего года Китай будет наращивать военное напряжение вокруг Тайваня, чтобы предоставить своим сторонникам на острове дополнительные аргументы в пользу уступок. В то же время, если тайваньцы снова изберут продемократическую власть, это может выбить Си Цзиньпина из равновесия и заставит его прибегнуть к радикальному шагу и начать прямое военное вторжение.