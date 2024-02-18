Мобилизация в Украине: что известно о концепции бронирования за уплатой налогов

В Минцифры рассказали о новой концепции бронирования. Она предусматривает ежемесячную уплату налогов на определенную сумму.

Кабмин рассматривает концепцию бронирования по уплате налогов. Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

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Что известно о концепции

Речь идет о 6000 – 7000 гривен налогов в месяц как условие для бронирования. Борняков отметил, что эта концепция еще не работает.

Она пока не работает, но эта идея "витает в воздухе". Я не могу сказать, когда этот план примут, но он на рассмотрении в Кабмине,

– пояснил он.

По его словам, готовятся изменения по отчетности. Согласно концепции, отчетность должна быть ежемесячной. Ее должна считывать система Минцифры и создавать документ, подтверждающий бронирование на таких условиях. Борняков добавил, что для Дія.City будет ставиться более высокий порог зарплаты.

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