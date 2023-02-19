У Зеленского заявили, что новая схема мобилизации в Украине "дает хорошие результаты", – The Times

Россияне за последние несколько месяцев мобилизовали в армию примерно 800 тысяч гражданских. Это стало проблемой для украинских военных.

Об этом рассказало британское издание The Times. Указали, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак считал российские войска "не очень дисциплинированными", однако признал – именно количество людей составляет проблему.

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Украина решила также увеличивать численность военных. Об этом журналистам анонимно рассказал чиновник из ОП.

Украина открыла новую схему добровольной мобилизации с "хорошими результатами". Многие готовы идти воевать. У нас также есть волонтеры из других стран. У нас есть чеченцы, поляки, белорусы, литовцы, люди из Великобритании, США и Канады, – говорится в анонимном сообщении.

Страх потерять поддержку США

В The Times пишут, что судьбу Украины решает поддержка Запада. Однако "высокопоставленные источники" из Офиса Президента озабочены перспективой победы Республиканской партии на президентских выборах в США в 2024 году.

"Республиканская партия предпочитает тратить деньги на внутренние приоритеты", – отметили в издании.

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