"Потемневшие кресты" на Трапезном храме в Лавре: в сети снова жалуются и ищут "знаки"

В сети снова разгоняют фейк о якобы загадочно "потемневших крестах" на Трапезном храме в Лавре. Этот "феномен" даже додумались связать с выдворением УПЦ МП из Лавры.

В сети пишут, что кресты на крыше Трапезного храма Антония и Феодосия Печерских были черными только с восточной стороны, пишет 24 Канал. Теперь они выглядят почерневшими также с западной стороны.

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УПЦ МП спекулирует на крестах, которые темные уже много лет

Следует отметить, что идентичные обсуждения были около двух недель назад. Митрополит Павел Лебедь, известный в народе как "Паша Мерседес", даже жаловался, что это произошло "из-за богослужения горе-украинцев". Прихвостень Путина и главы РПЦ Кирилла имел в виду ПЦУ.

Спекуляции сразу опроверг митрополит Белоцерковский ПЦУ Евстратий Зоря. По словам Зори, эту информацию с подачи Павла Лебедя тысячами растиражировали на своих страницах поклонники МП в Украине.

Митрополит ПЦУ обратил внимание, что кресты были темными, когда в Трапезном хозяйничал Павел и МП.

Только вот факты свидетельствуют об обратном. На фото, сделанных 7 января, видно, что кресты на трапезном храме выглядели так же, как и в марте. Если поискать в сети, то можно увидеть таких фото много – как раз с тех времен, когда в Трапезном хозяйничал Павел и МП. То есть они покинули храм уже с потемневшими крестами,

– отметил Заря.

В Национальном заповеднике Киево-Печерская Лавра подтвердили, что кресты темные уже много лет, информирует ТСН.ua. Сообщается, что они были позолочены в 1960-х годах.

Также в сообщении говорится, что последняя реставрация проходила в конце 1960-х – начале 1970-х годов. Заместитель гендиректора по научной работе Национального заповедника Киево-Печерская Лавра Константин Крайний отметил, что кресты последние 20 лет выглядят такими.

Он подчеркнул, что следует учитывать, что покрытие на крестах взаимодействовало с атмосферными осадками, в частности с кислотными дождями. Также имеет значение под каким углом смотреть на кресты и с какой стороны светит солнце.

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