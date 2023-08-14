Оккупанты стремятся расшить военное сотрудничество с КНДР. Это 24 Каналу прокомментировал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

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КНДР привыкла к санкциям

Российские захватчики ищут оружие в Северной Корее и Китае, личный состав вербуют откуда могут из Афганистана, Африки. Более того, хотят присоединить северокорейских военных. Как заметил Сазонов, это свидетельствует об их слабости в перспективе.

Как оказалось в России коррупция и воровство настолько распространены, что "вторая армия" мира не может обеспечить себя ни снарядами, ни техникой, ни личным составом,

– сказал политолог.

Мир очень слабо влияет на Северную Корею. Санкции против нее введены давно и страна привыкла к этому. Однако повлиять на решение правительства и лидера Северной Кореи может только одна страна – Китай, от которого зависит КНДР.

Визит Шойгу в КНДР

Глава вражеского минобороны Сергей Шойгу посетил столицу КНДР – Пхеньян. В американской разведке убеждены, что Шойгу уехал договариваться о продаже России боеприпасов.

Если Москва и Пхеньян заключат любые соглашения по поставке оружия, то прямо нарушат целый ряд резолюций Совбеза ООН.

Важно! После визита Шойгу в КНДР прибыл военный самолет России. По данным СМИ, в Пхеньян прибыл Ил-62. Маловероятно, что с помощью этого рейса получали или доставляли основные системы вооружения.

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