Окупанти прагнуть розшити військову співпрацю з КНДР. Це 24 Каналу прокоментував військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов.

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КНДР звикла до санкцій

Російські загарбники шукають зброю у Північній Кореї та Китаї, особовий склад вербують звідкіля можуть уже й з Афганістану, Африки. Ба більше, хочуть долучити північнокорейських військових. Як зауважив Сазонов, це свідчить про їх слабкість у перспективі.

Як виявилося у Росії корупція та крадіжки настільки поширені, що "друга армія" світу неспроможна забезпечити себе ані снарядами, ані технікою, ані особовим складом,

– мовив політолог.

Світ дуже слабко впливає на Північну Корею. Санкції проти неї запроваджені давно й країна звикла до цього. Однак вплинути на рішення уряду й лідера Північної Кореї може тільки одна країна – Китай, від якого КНДР залежить.

Візит Шойгу до КНДР

Очільник ворожого міноборони Сєргєй Шойгу відвідав столицю КНДР – Пхеньян. В американській розвідці переконані, що Шойгу поїхав домовлятися про продаж Росії боєприпасів.

Якщо Москва та Пхеньян укладуть будь-які угоди щодо постачання зброї, то прямо порушать цілу низку резолюцій Радбезу ООН.

Важливо! Після візиту Шойгу до КНДР прибув військовий літак Росії. За даними ЗМІ, до Пхеньяна прибув Іл-62. Малоймовірно, що з допомогою цього рейса отримували або доставляли основні системи озброєння.

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