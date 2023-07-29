Зазначають, що захисники використовують снаряди з КНДР поблизу Бахмута, по російських позиціях з РСЗВ "Град". Судячи з маркування, більшість із цих боєприпасів були вироблені в 1980-х і 1990-х роках.
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Видання наводить слова командира української артилерійської установки про те, що північнокорейські снаряди часто дають осічку або не вибухають. Мовляв, боєприпаси "дуже ненадійні та іноді роблять дивні речі".
Втім, українські військові продовжують використовувати північнокорейські снаряди, оскільки їм "важливий кожний боєприпас, який можна дістати".
Як ЗСУ могли отримати снаряди
Українські артилеристи розповіли виданню, що снаряди були "вилучені з корабля" дружньою державою.
В Міноборони України припустили, що північнокорейські снаряди могли бути трофеями, здобутими у росіян, проте більш точну інформацію видання не надало.
До теми Південна Корея таємно передає Україні сотні тисяч артилерійських снарядів, – WSJ
Росія та КНДР: останні новини
- Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу прибув до КНДР. Офіційна причина візиту – святкування 70-річчя "перемоги" в громадянській війні в Кореї, але насправді могло йтися про постачання зброї Кремлю.
- Після всіх переговорів Сєргєй Шойгу заявив, що Москва та Пхеньян зміцнюють свої військові зв'язки, а Північну Корею взагалі назвав важливим партнером Росії.