Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Що відомо про перебіжчика з КНДР, який допомагає Україні

Видання розповідає, що 37-річний Лі Сонмім університет Ліги Плюща та вільно володіє англійською. Саме він допоміг українським військовим зрозуміти мотиви північнокорейських бійців, перекладаючи ключові документи та формулюючи текст антирежимних листівок, мета яких – переконати солдатів КНДР здатися.

Таке відчуття, що я розмовляю з ними, ніби я товариш по службі,

– розповів Лі Сонмім, який працював у державному агентстві КНДР до того, як втік до Південної Кореї.

У грудні 2024 року Лі Сонмім став одним з перших за межами України, хто побачив щоденники, блокноти і фотографії, знайдені у загиблих на війні проти України північнокорейських солдатів.

У виданні пояснили, що в Україні доволі мало людей володіють корейською мовою та є експертами з режиму Кім Чен Ина. Лі Сонмім, який має "безцінний досвід з північнокорейським тоталітаризмом", може розуміти малопримітні нюанси в текстах, написаних солдатами КНДР.

Лі Сонмім почав допомагати Україні після того, як керівник стратегії Фонду прав людини Алекс Гладштейн познайомив його з американським активістом, який допомагав українським солдатам.

"Я думав, що він буде в ідеальній позиції, щоб допомогти світу зрозуміти, чому північнокорейців відправляють на смерть в Україні", – зазначив Гладштейн.

Як Лі Сонмім допомагає Україні

Робота Лі Сонміма з допомоги Україні почалася наприкінці 2024 року, коли Амед Хан, американський активіст, який звернувся до Гладштейна з проханням про допомогу, надіслав йому несподіваний запит у груповому чаті з українськими солдатами.

У повідомленні було прикріплено фото двох російських військових квитків із написами корейською мовою. За кілька днів до того Лі Сонміма запросили до групового чату, але він не очікував, що це надасть йому доступ до цілої низки північнокорейських документів.

Тоді Лі підтвердив, що підписи, зроблені корейською мовою і не збігаються з російськими іменами, які надруковані на посвідченнях.

Хан розповів, що надсилає північнокорейські документи Лі, як тільки їх знаходять на полі бою.

Ми йдемо до нього, коли нам потрібна інформація негайно,

– зазначив він.

Завдяки перекладам Лі Сонміма вдалося викрити погану координацію між росіянами та північнокорейцями та зміну стратегій, коли вони відправляли невеликі групи північнокорейських солдатів атакувати безпілотники.

Що знаходили у записках солдатів КНДР

В записах військових КНДР, з якими ознайомилось видання командир взводу зізнався в невдачі, що стало шоком для Лі Сонміма, який розповів, що північнокорейські солдати вважали себе непереможними. Також у статті згадуються записи у щоденнику, які вказували на великі втрати та "недостатнє знання ворожої тактики".

Видання пише, що особисті речі північнокорейських солдатів, такі як сімейні фото та щоденники відображають їхню "людяність".

Лі пригадує переклад любовного листа, знайденого у того самого командира взводу, який загинув у січні. Він був підписаний з "чужої землі Росії" 14 грудня. "Навіть якщо цьому життю прийде кінець, я стану метеликом і знайду тебе",

– йдеться у статті.

За словами Лі Сонміма, такі тексти його переслідують.

"Це стає настільки яскравим, що вони чиясь дитина, брат, друг", – поділився він.

Крім того, Лі Сонмім давав поради щодо формулювань у деяких листівках, написаних корейською мовою, які скидали з українських безпілотників, щоб переконати військових КНДР здатись.

В одній з чернеток листівки говорилося: "Будь ласка, не вмирайте даремно! Здатись – це спосіб вижити". Однак Лі вважав, що початкова репліка була недостатньо прямою, тоді як згадка про те, щоб здатися в полон, могла викликати думки про зраду себе чи ганьбу у північнокорейських солдатів. Тому Україна змінила формулювання на: "Не вмирайте марно! Здатись – єдиний спосіб вижити".

Лі Сонмім зазначив, що допомога Україні, може викрити тактику солдатів КНДР на полі бою та, можливо, втрати. Водночас війна дає йому рідкісний шанс напряму поспілкуватися з північнокорейцями щодо зміни сторони або усвідомлення можливості здатися в полон.

Нагадаємо, що наприкінці лютого південнокорейська розвідка повідомила про відправку Північною Кореєю додаткових підрозділів до Росії для участі у війні проти України. Водночас точна кількість направлених військових залишається невідомою.