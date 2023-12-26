Все делаем, чтобы адекватно реагировать, – Залужный высказался о военных планах России

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный не говорит, что известно о военных планах России на 2024 год, но обещает адекватный ответ. Он отметил, что Украина учитывает то, что может происходить в следующем году.

Валерий Залужный на брифинге подчеркнул, что не может озвучивать, что будет в 2024 году. Однако разведывательные органы Украины внимательно отслеживают все данные.

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"У нас сегодня есть достаточно разведывательных органов, которые проводят соответствующую работу. Мы даже можем сравнивать те или иные данные, которые дают наши партнеры и наши органы разведки. Мы все делаем для того, чтобы адекватно на это реагировать", – заявил Главнокомандующий ВСУ .

Что сказал Залужный о мобилизации