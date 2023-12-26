Все делаем, чтобы адекватно реагировать, – Залужный высказался о военных планах России
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный не говорит, что известно о военных планах России на 2024 год, но обещает адекватный ответ. Он отметил, что Украина учитывает то, что может происходить в следующем году.
Валерий Залужный на брифинге подчеркнул, что не может озвучивать, что будет в 2024 году. Однако разведывательные органы Украины внимательно отслеживают все данные.
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"У нас сегодня есть достаточно разведывательных органов, которые проводят соответствующую работу. Мы даже можем сравнивать те или иные данные, которые дают наши партнеры и наши органы разведки. Мы все делаем для того, чтобы адекватно на это реагировать", – заявил Главнокомандующий ВСУ .
Что сказал Залужный о мобилизации
- Вечером 25 декабря в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект о мобилизации и прохождении военной службы. Документ вызвал большой резонанс в обществе. Валерий Залужный прокомментировал, что никакие документы ВСУ не подавали в Кабмин.
- Он добавил, что ВСУ работали с Минобороны. В состав рабочей группы вошли, в частности, представители ВСУ. Они следили за тем, чтобы не нарушались механизмы, применяемые в военном управлении. По словам Залужного, именно Минобороны, вероятно, подавало эти законодательные инициативы в Кабмин.
- Главнокомандующий ВСУ прокомментировал, что военное командование якобы запросило мобилизацию 400 – 500 тысяч военных. Он подчеркнул, что ни одного запроса на конкретные цифры не было. По словам Залужного, военное руководство продолжает защищать государство и формирует запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс. Это происходит постоянно и только в пределах полномочий. В то же время говорить, какая часть общей цифры рассчитана на покрытие той или иной части, нельзя, потому что это государственная тайна.
- Валерий Залужный отметил, что демобилизация военных может стать возможной через три года службы, однако при определенных условиях. Он озвучил два фактора, которые влияют на то, сможет ли боец демобилизоваться через 36 месяцев службы: первое – то, что не будет обострений на фронте, второе – что этих людей через 36 месяцев будет кем заменить.