Призвал убивать украинцев и участвовал в войне: что известно о пропагандисте Прилепине

Пропагандистам России становится все тревожнее, ведь внезапно их авто начали взрываться. Так случилось и с 47-летним Захаром Прилепиным, настоящее имя – Евгений, который возвращался из оккупированного Донбасса в страну-агрессорку.

На временно оккупированные территории пропагандист и популярный в России писатель Прилепин катается давно, чуть ли не с начала русско-украинской войны. Так, с 2014 года он критиковал всех, кто осуждал действия России, посещал боевую зону на востоке Украины как военкор и даже помогал составлять списки "иностранных агентов", осудивших войну, пишет 24 Канал.

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Участие в войне России против Украины – пиар на крови

Сам Прилепин является российским политическим деятелем, писателем, филологом, публицистом и законной военной целью Украины. Он – один из тех, кто начал создавать "миф Донбасса" – "жертвенного рабочего люда", который с оружием в руках вышел на защиту своего права быть россиянами.

Прилепин открыто поддерживал аннексию Россией Крыма и создание самопровозглашенных так называемых "ДНР" и "ЛНР". В декабре 2015 года он стал советником председателя так называемой "ДНР" Александра Захарченко, а осенью 2016 года стал заместителем комбата. Также в 2016 году он подписал контракт с вооруженными силами страны-оккупанта по просьбе одного из генералов, который хотел использовать украинофоба в пропагандистских целях. Ведь у него был авторитет среди действующих или бывших военных.

До подписания контракта с армией России в 2016 году у пропагандиста уже был опыт участия в войне. Он воевал за пророссийские силы в 1996-м в Первой чеченской войне, а через три года – в составе ОМОН разбирался с повстанцами в Дагестане.

С 2016 по 2018 год в так называемой армии ДНР был заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР. В это время в звании майора он больше пиарился, чем воевал в Украине, ведь таким образом зарабатывал себе политические баллы для построения собственной карьеры, которую начал с 2010 года, когда причислял себя к российской оппозиции. Впоследствии, в 2020 году, Прилепин создал новую партию "За правду", которая считает нормой военную экспансию и собирается "замещать собой элиту", а в феврале 2021 года стал сопредседателем партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду".

Захар катался с камерами к окопам раз в неделю, хвастался тем, как героически он ведет бои ВСУ вместе со своими "побратимами" и как много людей убил, а потом сразу же уезжал. Однако во время реальных боев на передовую Прилепин не потыкался. Поэтому среди рядовых оккупантов он считался руководителем батальона, который помогает финансово. Однако из-за его попыток "выехать" за счет убитых террористов к нему относились с презрением.

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Интересно, что даже собственное подразделение Прилепина оказалось басней, ведь четвертый разведывательно-штурмовой батальон спецназначения так называемого "ДНР" подчинялся кадровым военным России. Впоследствии это подразделение переформировали из спецназа пехоты в ракетчики, что и использовал пропагандист, чтобы убежать, ведь это была не его специфика.

В 2019 году сам же Прилепин хвастался своими достижениями на фронте в Украине. По его словам мало какое "подразделение из донецких батальонов по показателям могло сравниться" с его батальоном. В одном из интервью он со смехом отметил: "Просто все, что мы делали – это просто полный галимый произвол. Никто, ни один полевой командир не имел столько результатов, сколько я".

Прилепин о своих "достижениях": видео

Участие в полномасштабной войне

Впоследствии, после начала полномасштабной войны, Прилепин вернулся на украинский Донбасс. В 2022 году он ездил к оккупантам с "гуманитарными миссиями", а в январе 2023 года подписал контракт с Росгвардией.

Также стоит отметить, что в конце апреля 2022 года его движение "За правду" объявило набор "добровольцев для работы на освобожденных территориях российского Юго-Запада". Захар искал кадры правоохранителей, сотрудников администраций, учителей, врачей, священников и силовиков.

В 2023 году он подписал контракт с Росгвардией, отказался от депутатского мандата и уехал на фронт в Украину, воевать на стороне "ЛНР".

В звании майора украинофоб собрал свое спецподразделение и, вероятно, проходил службу в составе батальона Росгвардии "Оплот". Именно из "командировки" на Донбассе он возвращался домой, когда его автомобиль взорвался.

За свою деятельность против Украины Прилепин стал законной военной целью. Так, в ноябре 2017 года бывший депутат Верховной Рады от партии "Свобода" Юрий Михальчишин призвал украинские спецслужбы ликвидировать Прилепина.

Он легендирован русскими спецслужбами как писатель. Но это человек, участвовавший не в одном вооруженном конфликте. Он боеспособен и агрессивен. Он участвовал не просто в подрыве украинской государственности, а вооруженной борьбе против нашего суверенитета,

– сказал он.

Не только сам убивал украинцев, но и призывал к убийствам

Как пропагандист, Прилепин не только показывал, как воевал на фронте в Украине, но и призывал к убийствам других. Более того, он хотел не только "освобождения" Донбасса, но и всей Украины, о чем заявлял неоднократно. Так в эфире программы "60 минут" он высказался о вере в оккупационные войска еще до начала полномасштабного вторжения:

Когда американские советники уйдут, пройдет 20 минут, пока донецкие подразделения дойдут до Киева, и Украина вернется! Украинцы – они россияне, и американцы не могут приучить украинцев быть россиянами. Потому они вернутся!

И ради этого "великого дела" призвал даже умирать самим "за Россию". Об этом он, в частности, заявил в последнем выпуске своей программы "Уроки русского" на НТВ, вышедшем за день до взрыва. Прилепин заявил, что Донбасс – "часть российского мира".

Победа – это одна из важнейших основ государственной идеологии, мы все – дети Бессмертного полка,

– говорил раньше Прилепин.

Чтобы поднимать дух оккупационных войск, он выступал и перед ними. Так, по словам Пригожина, свое заявление 5 мая 2023 года он произнес перед ЧВК "Вагнер".

По мнению Прилепина, культурная элита России не может состоять из пацифистов, а историческая традиция страны-оккупанта – это право на экспансию.