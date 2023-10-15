Чем нужно запастись, чтобы пережить блекаут: советы эксперта

15 октября 2023, 11:58
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Источник:

"Город"

В течение прошлой осени и зимы оккупанты наносили массированные удары по инфраструктуре Украины. Владимир Зеленский заявил, что в этом году Россия может прибегнуть к энергетическому террору в больших масштабах. Поэтому следует быть готовыми к возможным длительным отключениям электроэнергии.

Чем, прежде всего, необходимо запастись, чтобы пережить блекаут, рассказал доцент кафедры энергетического менеджмента и технической диагностики Ивано-Франковского университета нефти и газа Андрей Яворский.

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Что нужно купить на случай блекаута

Если придется ночевать при низкой температуре, пригодятся вещи, которыми пользуются альпинисты. В частности, это термобелье, хороший спальник, палатки, отметил Яворский.

Эксперт рассказал, что стоит иметь в случае блекаута:

  • Чем согреться. Подготовьте пледы и одеяла, термобелье, горячие напитки в термосах или термокружках. Можно также использовать окопные свечи, однако, с ними следует обращаться очень осторожно.
  • Как приготовить еду. Понадобится туристическая плитка с баллонами, работающая от сжиженного газа. Она безопасна и удобна в использовании. Однако помните, что в квартире использовать большие баллоны запрещено. Поэтому жильцам многоквартирных домов следует выбрать миниплиту, работающую от баллончиков цангового типа, или же покупать горелку на сухом топливе.

Рацион придется сменить – на этой плите борщ не сваришь. Нужно иметь продукты, которые готовятся быстро – каши, макароны, овощи. Также запастись можно и консервами. Запас стоит сделать где-то на 2 недели, больше времени нет смысла, ведь продукты испортятся. Также нужно запастись всеми видами воды – и питьевой, и технической,
– подчеркнул эксперт.

  • Альтернативное освещение. Следует держать возле себя хороший фонарик на батарейках АА. Дополнительно пригодится налобный фонарь, ведь уличное освещение может не работать. Кстати, кемпинговый фонарь сможет осветить целую комнату.

Позаботьтесь о своих гаджетах – купите хороший павербанк, емкостью 20 тысяч mAh, ведь современные смартфоны потребляют много электроэнергии. Генератор можно приобрести вместе с соседями. Также доступны туристические солнечные батареи с преобразователем – мощность таких батарей должна быть на уровне 15-20 W,
– сказал Яворский.

Эксперт также посоветовал ни в коем случае не покупать павербанки с солнечными батареями. Ведь мощность таких устройств небольшая.

  • Связь. Купите радиоприемник, работающий на батарейках. Так сможете избежать информационного вакуума, если в регионе исчезнет связь. Кроме того, не забывайте, что во время блекаута возможны сбои работы оповещения о тревоге.

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Что купить на случай блекаута / Инфографика 24 Канала

Автор: Юлія Лобурак