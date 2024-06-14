Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Петр Черник, отметив, что россияне – милитарная нация и всегда ею были. Все зависит от психологии.
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Что влияет на мотивацию российских солдат
"Способ их мышления, который воспитывается с садика и воспитывался всегда. Психология все решает", – сказал Черник.
Во времена Второй мировой войны рядовым бойцам советской армии платили мизерные деньги. Однако, они все равно шли воевать.
"Истреблять нацистов" – это у них (россиян – 24 Канал) идеологический смысл их общественного бытия. Плюс – не забываем страх, карательные органы", – сказал военный эксперт.
Когда россияне могут измениться
Россия – единственное государство в мире, которое придумало "заградительные отряды". Немцы во времена Второй мировой также стреляли в спину тем, кто дезертировал. Советский Союз тогда расстрелял более 150 тысяч собственных военных. Германия – более 7000 тысяч.
Социальные связи и среда определяют абсолютно все. Что-то изменить в мировоззрении россиян можно только тогда, когда Россия распадется и появится третье – четвертое поколение, которое не болеет "на величие".
Когда американцы пришли в немецкую зону оккупации, 2 года работали с местным населением – подростки до 16 лет перевоспитанию не подлежат, не говоря о взрослом населении. Они взялись работать с детьми до 7 лет. Поколение, не больное нацизмом, они получили аж в 80-х годах,
– рассказал Черник.
Во время войны заниматься перевоспитанием российской идеологии невозможно вообще. Надо менять общественный уклад россиян – абсолютно все.
"Полечить их можно только тогда, когда они сожмутся до границ 1471-го года, и то – не сразу. Третье – четвертое поколение. По-другому не работает и не может работать", – отметил военный эксперт.
В стране-агрессоре поощряют воевать
- Россия начала отправлять на фронт женщин-заключенных. Первая группа мобилизованных отправилась на войну из тюрьмы под Санкт-Петербургом. Контракты подписали около 40 из 400 осужденных. Женщин помиловали и предоставили денежное вознаграждение – 2 тысячи долларов в месяц.
- Российские власти делают все возможное для тех, кто пошел воевать. А также, чтобы люди хотели мобилизоваться. Владимир Путин тем временем подписал несколько указов – о списании кредитов и процентов по кредитным ставкам для участников так называемой "СВО", а еще – о запрете увольнения жен и вдов мобилизованных в течение года и разрешение на неуплату коммунальных услуг.
- В то же время страна-агрессор пытается вербовать на войну и граждан стран Африки. В британской разведке убеждены, что это свидетельствует о том, что Кремль чувствует нехватку мобилизационного ресурса среди заключенных.