Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що росіяни – мілітарна нація і завжди нею були. Усе залежить від психології.

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"Спосіб їхнього мислення, який виховується з садочка і виховувався завжди. Психологія все вирішує", – сказав Черник.

У часи Другої світової війни рядовим бійцям радянської армії платили мізерні гроші. Однак, вони все одно йшли воювати.

"Винищувати нацистів" – це в них (росіян – 24 Канал) ідеологічний сенс їхнього суспільного буття. Плюс – не забуваємо страх, каральні органи", – сказав військовий експерт.

Коли росіяни можуть змінитися

Росія – єдина держава у світі, яка придумала "загороджувальні загони". Німці у часи Другої світової також стріляли у спину тим, хто дезертирував. Радянський Союз тоді розстріляв понад 150 тисяч власних військових. Німеччина – понад 7000 тисяч.

Соціальні зв'язки й середовище визначають абсолютно усе. Щось змінити у світогляді росіян можна лише тоді, коли Росія розпадеться і з'явиться третє – четверте покоління, яке не хворіє "на велич".

Коли американці прийшли у німецьку зону окупації, 2 роки працювали з місцевим населенням – підлітки до 16 років перевихованню не підлягають, не говорячи про доросле населення. Вони взялися працювати з дітьми до 7 років. Покоління, не хворе на нацизм, вони отримали аж у 80-х роках,

– розповів Черник.

Під час війни займатися перевихованням російської ідеології неможливо взагалі. Треба змінювати суспільний уклад росіян – абсолютно усе.

"Полікувати їх можна тільки тоді, коли вони стиснуться до кордонів 1471-го року, і то – не одразу. Третє – четверте покоління. По-іншому не працює і не може працювати", – зазначив військовий експерт.

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