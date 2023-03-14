Поставим памятник: журналист рассказал, что может изменить поездка Си Цзиньпина в Москву

Глава КНР Си Цзиньпин планирует посетить Москву и встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Но вряд ли что-нибудь изменится от этого визита.

Об этом в комментарии 24 Каналу заявил журналист Роман Цымбалюк. По его словам, с китайцами у нас гораздо больше общих подходов к России, чем это кажется.

"Мы инициировали петицию по переименованию России в Московию. И по истории можно спорить, но китайцы, в частности, их министерство по вопросам природных ресурсов, Дальний Восток и Сибирь России тоже переименовали", – заявил он.

Цымбалюк называет это "интересным общим трендом".

Тема для разговора

Журналист убежден, что Китаю есть, о чем говорить – это касается "мирного плана" КНР.

"Мы же привыкли к тому, что документы выполняются с 1 пункта до последнего. В таком случае до 12", – сказал Роман Цымбалюк.

Он отметил, что первый пункт документа Китая фиксирует тезис "об уважении к государственным границам и суверенитету других стран".

Если при определенных обстоятельствах Си Цзиньпин сможет Путина убедить, что нужно забираться и уходить, то, возможно, мы ему поставим во Львове возле Степана Бандеры памятник, – рассказал журналист.

Однако этот памятник, считает Цымбалюк, нужно заслужить.

"Я не думаю, что что-то изменится. Понятно, что все сложнее. С практической точки зрения мы должны следить только за одной опцией – будет ли открыт, как говорит Гиркин: "китайский ленд-лиз", – заявил он.

Роман Цымбалюк убежден, что в этом нет смысла для Китая.

Журналист рассказал, что может изменить поездка главы КНР в Москву: смотрите видео

Счет для Путина

По его мнению, китайцы вообще могли бы выставить россиянам счет. Мол, после начала полномасштабного вторжения весь Западный мир и его союзники, в частности Япония, Южная Корея, Австралия увеличили расходы на содержание своих армий, производство и разработку нового оружия.

И сейчас Китаю с этим нужно что-то делать, потому что они планировали конкурировать именно в этой части мира, доминировать. А как выяснилось, этот российский "полоумный медведь" просто разбудил всех остальных, – сказал он.

Журналист уверен, что такая ситуация не в интересах Китая.

Положение Китая в мире

Он отметил, что во время переговоров Си Цзиньпина и Владимира Путина можно проверить, имеет ли значение "китайское слово".

"Если Си Цзиньпину удастся Путина направить к здравому смыслу, тогда можем делать вывод о том, что Китай действительно государство, которое "играет в первой лиге", – рассказал Цымбалюк.

По его словам, это касается не только экономики, но геополитики и значительного влияния.

Что известно о визите главы КНР в Москву