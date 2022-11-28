Данилов назвал лучшее и наиболее эффективное решение проблемы со светом в Украине

Оккупанты обстреливают критическую инфраструктуру Украины и оставляют без тока целые города. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что поможет вооруженным силам остановить российских захватчиков.

Массированные атаки на объекты энергетической системы нашего государства являются тем, с помощью чего Путин шантажирует мир, потому что не может заставить своих военных вести эффективные наступательные действия на поле боя. Однако Данилов уверен, что есть оружие, которое может остановить русского диктатора и его армию.

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Что сказал секретарь СНБО

По словам Алексея Данилова "энергетическую проблему" может решить вооружение, имеющее дальность поражения целей более 800 километров.

Лучшее и наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины – ракеты дальностью 800 и более километров, что позволит значительно сэкономить на генераторах,

– написал он в своем твиттере.

Как именно украинская армия может использовать эти ракеты и какие цели будет поражать, секретарь СНБО не отметил, однако нетрудно догадаться, о чем идет речь. Заметим, что свое сообщение он также продублировал на английском языке, чтобы, очевидно, его поняли иностранные партнеры.

Будет ли Европа помогать нашему государству оружием

Недавно американское издание New York Times опубликовало материал, в котором сослалось на "анонимный авторитет". Неизвестный эксперт сказал, что у членов НАТО заканчиваются запасы оружия, которые они могли передавать Украине. В то же время в Центре противодействия дезинформации отметили, что следует со скептицизмом воспринимать эту публикацию, поскольку официальных заявлений по поводу недостаточного количества оружия от чиновников Североатлантического альянса не было.

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В то же время факты свидетельствуют, что европейские государства продолжают предоставлять Украине и, в частности, Вооруженным Силам вооружение. Скажем, Великобритания передала Киеву высокотехнологичные ракеты Brimstone 2, а Германия – десять танковых тягачей Oshkosh и 53 автомобилей, которыми пользовались Пограничные службы государства.

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