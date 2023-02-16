Зеленский исключает возможность любых территориальных уступок Путину
Источник:BBC
Украина почти год противостоит полномасштабной агрессии России. Если оккупантам удастся получить хоть какие-то территории, то они будут наступать дальше.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что потенциальное мирное соглашение с Россией не будет иметь никаких территориальных уступок.
К теме Зеленский подтвердил, что новое наступление России уже началось
Россия понимает только язык оружия
По словам Зеленского, весеннее наступление, о котором все говорили, Россия уже начала. Остановить его может только западное оружие.
"Россияне атакуют по нескольким направлениям. Современное оружие ускоряет мир. Оружие – это единственный язык, который понимает Россия", – сказал Зеленский.
Президент также прокомментировал вероятную угрозу вступления белорусских войск в войну против Украины. Если это произойдет, то оккупанты получат отпор.
Кстати говоря Россияне выпустили около 40 ракет ночью: что известно о новой массированной атаке
Украине нужны гарантии
Зеленский назвал тактику России в войне "ничтожной". Он отметил, что когда солдаты выполняют приказы Кремля, то разделяют такие же ценности, как и диктатор.
Сегодня наше выживание – это наше единство. Верю, что Украина борется. Мы выбрали этот путь и хотим гарантий безопасности. Любые территориальные компромиссы сделают нас слабее государства, – подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что невозможно договариваться с Владимиром Путиным, поскольку тот никогда не выполнял обещанное.
Что происходит на поле боя: последние новости
- Россия, когда продвигается на 100 метров вперед, теряет до 2 тысяч военных.
- В Генштабе ВСУ 16 февраля рассказали, что враг бросает усилия на продвижение на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
- Кроме этого, от обстрелов из разных видов оружия страдают территории на Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях.